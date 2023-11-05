Баклажани з трьома видами сиру та в'яленими томатами: простий рецепт смачної страви

Страва виходить дуже ароматною і з багатим смаком.

Баклажани хороші в будь-якому вигляді — запеченому, смаженому, у вигляді ікри та намазки. Ми ж пропонуємо спробувати ще один рецепт і зробити їх із трьома видами сиру та в'яленими томатами. Таке поєднання смаків і запеченого баклажана дає дуже насичений смак. Подібну страву можна не тільки приготувати на обід чи вечерю, а й навіть запропонувати гостям за святковим столом. Рецептом таких баклажанів поділилися в кулінарному блозі "Збірник рецептів".

Баклажани з трьома видами сиру та в'яленими томатами

Інгредієнти:

баклажани – 2 шт;

вершковий сир – 4 ст. л;

плавлений сир шматочками;

твердий сир;

в'ялені помідори;

цибуля – 1/2 шт;

хрустка цибуля.

Спосіб приготування:

Баклажани розрізати на дві частини і відварити хвилин п'ять. Вийняти м'якоть, подрібнити її з цибулею в блендері, посолити.

З пергаменту зробити човники для кожної половинки баклажана. Змастити всередині кожної половинки сирним сиром. Далі викласти м'якоть із цибулею. Зверху — шматочки плавленого сиру. Відправити запікатися хвилин на 10 у попередньо розігріту до 210 градусів духовку.

Посипати баклажани тертим твердим сиром, викласти зверху шматочки в'ялених помідорів і запікати ще близько 10 хвилин.

Раніше Фокус писав, як приготувати салат із хрусткими баклажанами.