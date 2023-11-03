Корисні ласощі: рецепт класичної сирної запіканки

Таку запіканку зазвичай готують із родзинками, але можна використовувати будь-які сухофрукти.

Класичну сирну запіканку з ваніллю та родзинками багато хто любить. Її навіть можна купити в магазині, а можна приготувати самостійно. За цим рецептом запіканка виходить дуже смачною і неймовірно ніжною. Фокус розповість, як її приготувати.

Сирна запіканка з родзинками

Інгредієнти:

сир — 1 кг;

яйця — 5 шт;

цукор — 1 склянка;

борошно — 5 ст. л.;

цедра 1 лимона;

розпушувач — 0,5 ч. л.;

сметана — 200 г;

родзинки (або будь-які інші сухофрукти) — 100 г.

Сир для запіканки потрібно протерти через дрібне сито, тоді вона вийде ніжнішою і повітрянішою.

Додайте сметану, яйця та цукор, збийте сирну масу вінчиком. Додайте просіяне борошно та розпушувач.

Знову збийте все міксером. Ізюм залийте гарячою водою. Додайте в сирну масу цедру лимона, віджаті від води родзинки, можна додати ваніль. Добре перемішайте.

Форму для випікання застеліть пергаментом, викладіть отриману масу, розрівняйте і готуйте в розігрітій до 180 градусів духовці близько 35 хвилин.

Нагадаємо, замість родзинок можна додавати будь-які сухофрукти на власний смак: в'ялену журавлину, сушені вишні, нарізану скибочками курагу, або манго.

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