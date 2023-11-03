Ідеально до пива: як приготувати справжні німецькі претцелі

Претцель, або брецель, готують у Німеччині ще з Середніх віків.

Брецель, або претцель, це традиційна німецька випічка. Кренделі з сіллю почали випікати так давно, що вони стали негласним символом булочних і їх часто зображують на вивісках.

Згідно з легендою, брецель придумав один булочник, якому баварський король доручив спекти булочку, через яку тричі можна побачити сонце.

Тепер це традиційні ласощі та закуска до пива. Рецептів претцелів безліч. І одним із них поділилися на сайті Schmidt.

Класичні претцелі

Інгредієнти:

7 склянок борошна;

5 ч. л. сухих дріжджів;

1 яйце;

мінеральна вода з газом;

сіль;

на вибір: кмин, зіра, паприка, мак;

цукор.

Змішайте дріжджі зі столовою ложкою цукру, залийте однією склянкою теплої води, розмішайте і залиште на 10 хвилин. Суміш має запузиритися. Просійте в миску борошно з 1,5 ст. л. солі, додайте столову ложку цукру.

Влийте дріжджову суміш і дві склянки мінеральної води з газом. Воду можна злегка підігріти. Мішайте дерев'яною ложкою до однорідності.

Присипте борошном робочу поверхню, викладіть тісто і починайте вимішувати близько десяти хвилин, підсипаючи борошно. Тісто має залишитися трохи липким. Перекладіть його в чисту велику миску, накрийте плівкою, поставте в тепле місце на годину.

Тісто, що піднялося, перекладіть на робочу поверхню і розділіть на 16 або 32 частини, залежно від того, великі ви хочете зробити брецелі або не дуже.

Розімніть один шматок між долонями в довгу ковбаску, розкачайте її до довжини 50 (або 25) см залежно від розміру вашого брецеля.

Викладіть готову ковбаску півколом, а потім перехрестіть вільні кінці та приліпіть їх до основи. Викладіть брецель на застелене пергаментом деко. Продовжуйте, поки не скінчиться тісто.

Дайте брецелям постояти близько 20 хвилин.

Тим часом наповніть водою велику каструлю і доведіть її до кипіння, додайте столову ложку солі та чайну ложку цукру. По одному обваріть претцелі в киплячій воді. Краще це робити, опускаючи їх в окріп шумівкою. Обварюйте не довше 2-3 хвилин. Дайте їм обсохнути. Змастіть збитим яйцем і посипте крупною сіллю. Випікайте в духовці, розігрітій до 200 градусів близько 30 хвилин.

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