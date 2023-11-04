Смачна альтернатива: як приготувати піцу з кабачків

Якщо ви любите піцу, але хочете спробувати щось нове — цей рецепт для вас.

Піца з кабачків це чудова страва для сезону цього овоча. Вона просто готується і вам не доведеться замішувати тісто. Головне, добре віджати зайву рідину з кабачків.

А щоб піца добре пропеклася, змастіть форму рослинною олією і посипте панірувальними сухарями. Фокус розповість, як її приготувати.

Піца з кабачків

Інгредієнти:

кабачки 500 г;

борошно 200 г;

2 яйця;

сир 150 г;

помідори чері 3 шт;

2 зубчики часнику;

петрушка;

оливкова олія — 1 ст. л.;

панірувальні сухарі — 2 ст. л.;

сіль, свіжомелений чорний перець.

Кабачки очистить від шкірки, видаліть велике насіння і відріжте плодоніжку. Натріть м'якоть на крупній тертці, посоліть і залиште на 10 хвилин мінімум. А потім добре відіжміть зайву рідину через сито.

Розігрійте духовку до 180 градусів. Форму діаметром 26-28 см змастіть рослинною олією і посипте панірувальними сухарями. Можна просто застелити форму пергаментом.

Часник пропустіть через прес, петрушку дрібно наріжте. Помідори чері розріжте на половинки. Натріть сир.

Просійте борошно з розпушувачем і змішайте з тертими кабачками. Додайте яйця, часник і зелень, приправте перцем.

Ретельно перемішайте тісто з кабачків і викладіть у форму, розрівняйте, розкладіть помідори зрізом догори. Випікайте піцу з кабачків близько 30 хвилин. Потім посипте тертим сиром і печіть ще хвилин десять.

Вийміть форму і залиште в ній піцу на 10 хвилин, потім перекладіть на блюдо, розріжте і подавайте.

Також у таку піцу можна додати печериці, салямі, або оливки. Сир також може бути будь-яким.

А якщо ви віддаєте перевагу все-таки традиційній піці, спробуйте оригінальну піцу "Цезар".