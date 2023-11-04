Салат із кабачків та огірків на зиму: рецепт смачної закуски
Це дуже смачна заготівля, яка тішитиме вас узимку, коли овочі будуть у дефіциті.
Зараз незвично тепла осінь і овочі все ще вільно продаються на ринках. А значить можна приготувати на зиму смачний салат із кабачків та огірків. Він виходить свіжим, з легкою кислинкою і чудово доповнить страви з картоплі або м'яса. Рецептом поділилися на Gastronom.
Салат із кабачків та огірків
Інгредієнти:
- кабачки — 600 г;
- свіжі огірки — 500 г;
- ріпчаста цибуля — 300 г;
- морква — 450 г;
- солодкий перець — 300 г;
- часник — 4 зубчики;
- кріп — 20 г;
- петрушка — 20 г;
- цукор — 100 г;
- сіль — 120 г;
- приправа для моркви по-корейськи — 1 ст. л.;
- свіжомелений чорний перець — 1/2 ч. л.;
- рослинна олія — 100 мл;
- оцет — 90 мл.
Кабачки наріжте соломкою і складіть у глибоку миску.
Свіжі огірки вимийте, зріжте кінчики та наріжте тонкими скибочками. Додайте в миску до кабачків. Цибулю очистить і наріжте півкільцями.
Моркву очистить і натріть на тертці для моркви по-корейськи. Солодкий перець наріжте соломкою.
Часник натріть на середній тертці. Кріп і петрушку дрібно наріжте. Додайте до овочів цукор, сіль, приправу для корейської моркви, перець, олію та оцет. Ретельно перемішайте. Залиште на кілька годин і перемішуйте кожні півгодини.
Після розкладіть овочі по сухих стерилізованих банках, щільно утрамбовуючи. Влийте доверху сік, що виділився з миски.
На дно великої каструлі покладіть чистий рушник. Поставте в неї банки із салатом і прикрийте стерилізованими кришками. Влийте в каструлю воду так, щоб вона дійшла до "плічок" банок.
Поставте на вогонь і доведіть до кипіння. Стерилізуйте близько 15 хвилин. Закатайте банки з салатом, переверніть на складений удвічі рушник і дайте повністю охолонути.
Також у такий салат можна додати помідори-вершки. Зберігати салат слід у сухому й темному місці за кімнатної температури.
Якщо ви любите такі салати, то можете приготувати на зиму так звану грибну солянку.