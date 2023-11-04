Салат із кабачків та огірків на зиму: рецепт смачної закуски

Це дуже смачна заготівля, яка тішитиме вас узимку, коли овочі будуть у дефіциті.

Зараз незвично тепла осінь і овочі все ще вільно продаються на ринках. А значить можна приготувати на зиму смачний салат із кабачків та огірків. Він виходить свіжим, з легкою кислинкою і чудово доповнить страви з картоплі або м'яса. Рецептом поділилися на Gastronom.

Салат із кабачків та огірків

Інгредієнти:

кабачки — 600 г;

свіжі огірки — 500 г;

ріпчаста цибуля — 300 г;

морква — 450 г;

солодкий перець — 300 г;

часник — 4 зубчики;

кріп — 20 г;

петрушка — 20 г;

цукор — 100 г;

сіль — 120 г;

приправа для моркви по-корейськи — 1 ст. л.;

свіжомелений чорний перець — 1/2 ч. л.;

рослинна олія — 100 мл;

оцет — 90 мл.

Кабачки наріжте соломкою і складіть у глибоку миску.

Свіжі огірки вимийте, зріжте кінчики та наріжте тонкими скибочками. Додайте в миску до кабачків. Цибулю очистить і наріжте півкільцями.

Моркву очистить і натріть на тертці для моркви по-корейськи. Солодкий перець наріжте соломкою.

Часник натріть на середній тертці. Кріп і петрушку дрібно наріжте. Додайте до овочів цукор, сіль, приправу для корейської моркви, перець, олію та оцет. Ретельно перемішайте. Залиште на кілька годин і перемішуйте кожні півгодини.

Після розкладіть овочі по сухих стерилізованих банках, щільно утрамбовуючи. Влийте доверху сік, що виділився з миски.

На дно великої каструлі покладіть чистий рушник. Поставте в неї банки із салатом і прикрийте стерилізованими кришками. Влийте в каструлю воду так, щоб вона дійшла до "плічок" банок.

Поставте на вогонь і доведіть до кипіння. Стерилізуйте близько 15 хвилин. Закатайте банки з салатом, переверніть на складений удвічі рушник і дайте повністю охолонути.

Також у такий салат можна додати помідори-вершки. Зберігати салат слід у сухому й темному місці за кімнатної температури.

Якщо ви любите такі салати, то можете приготувати на зиму так звану грибну солянку.