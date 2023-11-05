Бюджетно і смачно: рецепт простого десерту до чаю (відео)

Незважаючи на простоту, десерт виходить дуже смачним.

Десерт у вихідні — для багатьох така ж традиція, як, наприклад, яєчня або вівсянка на сніданок. Якщо хочеться чогось солодкого, а в холодильнику не особливо великий вибір продуктів, рекомендуємо приготувати простий і бюджетний десерт за рецептом кулінарної блогерки Таті Чуднової.

Бюджетний десерт із печива із заварним кремом

Інгредієнти:

печиво – 250 г;

яйця – 2 шт;

цукор – 100 г;

крохмаль – 30 г;

борошно – 30 г;

сіль – дрібка;

молоко – 600 мл;

вершкове масло – 60 г.

Для глазурі:

шоколад – 110 г;

рослинна олія – 50 г.

Спосіб приготування.

Першим робимо крем. Для цього необхідно змішати яйце, цукор, крохмаль, борошно і сіль, усе перемішати до однорідності, додати молоко і поставити на середній вогонь. Варити, постійно помішуючи, поки маса не загусне. Прибрати крем з вогню, додати вершкове масло і перемішати, поки масло не розчиниться. Готовому крему дати трохи охолонути.

У форму викласти шар печива, змастити його кремом. Далі повторювати в тій самій послідовності. Останнім шаром має бути крем. Готовий десерт накрити плівкою в контакт і поставити в холодильник, щоб він трохи застиг.

Тимчасом готуємо глазур. Шоколад розтопити, додати олію, перемішати. Вилити глазур на десерт, рівномірно розподілити по всій поверхні і відправити все назад у холодильник. Краще зробити це на ніч, тоді до ранку у вас вийде ніжний і смачний десерт.

Раніше Фокус писав, як приготувати торт "Наполеон" з вершковим кремом.