Бюджетно і смачно: рецепт простого десерту до чаю (відео)
Незважаючи на простоту, десерт виходить дуже смачним.
Десерт у вихідні — для багатьох така ж традиція, як, наприклад, яєчня або вівсянка на сніданок. Якщо хочеться чогось солодкого, а в холодильнику не особливо великий вибір продуктів, рекомендуємо приготувати простий і бюджетний десерт за рецептом кулінарної блогерки Таті Чуднової.
Бюджетний десерт із печива із заварним кремом
Інгредієнти:
- печиво – 250 г;
- яйця – 2 шт;
- цукор – 100 г;
- крохмаль – 30 г;
- борошно – 30 г;
- сіль – дрібка;
- молоко – 600 мл;
- вершкове масло – 60 г.
Для глазурі:
- шоколад – 110 г;
- рослинна олія – 50 г.
Спосіб приготування.
Першим робимо крем. Для цього необхідно змішати яйце, цукор, крохмаль, борошно і сіль, усе перемішати до однорідності, додати молоко і поставити на середній вогонь. Варити, постійно помішуючи, поки маса не загусне. Прибрати крем з вогню, додати вершкове масло і перемішати, поки масло не розчиниться. Готовому крему дати трохи охолонути.
У форму викласти шар печива, змастити його кремом. Далі повторювати в тій самій послідовності. Останнім шаром має бути крем. Готовий десерт накрити плівкою в контакт і поставити в холодильник, щоб він трохи застиг.
Тимчасом готуємо глазур. Шоколад розтопити, додати олію, перемішати. Вилити глазур на десерт, рівномірно розподілити по всій поверхні і відправити все назад у холодильник. Краще зробити це на ніч, тоді до ранку у вас вийде ніжний і смачний десерт.
Раніше Фокус писав, як приготувати торт "Наполеон" з вершковим кремом.