Джерело вітамінів: рецепт салату із капусти з перцем на зиму
Такий салат чудово зберігається до кінця зими.
Салат із капусти приготувати дуже просто. Він довго зберігається та чудово доповнює страви з м'яса та овочів. І всі інгредієнти недорого коштують, що важливо. Рецептом вітамінного салату поділилась відома українська кулінарна блогерка Віта Лавренчук.
Салат із капусти з перцем
Інгредієнти:
- 5 кг капусти;
- 1 кг моркви;
- 1 кг цибулі;
- 1 кг солодкого перцю;
- 200 г цукру;
- 4 с. л. солі;
- 300-350 мл оцту 9%;
- 300-350 мл олії.
Капусту виберіть соковиту та без чорних цяток на листі. Нашинкуйте її тонкими скибочками.
Цибулю наріжте півкільцями, моркву натріть на терці для моркви по-корейські. Перець наріжте соломкою.
Перемішайте овочі та заправте сіллю, цукром, оцтом та олією.
Покладіть салат у великі банки, залийте соком, що виділився з овочів і накрийте капроновими кришками.
Також салат можна розкласти по пластикових відерцях.
Такий салат модна їсти одразу, але краще дати йому промаринуватись хоча б три дні, так він стане ще смачнішим. Він добре зберігається у прохолодному місці, наприклад у погребі, або ж у холодильнику.
Також ви можете приготувати смачну квашену капусту за старовинним рецептом.