Джерело вітамінів: рецепт салату із капусти з перцем на зиму

Такий салат чудово зберігається до кінця зими.

Салат із капусти приготувати дуже просто. Він довго зберігається та чудово доповнює страви з м'яса та овочів. І всі інгредієнти недорого коштують, що важливо. Рецептом вітамінного салату поділилась відома українська кулінарна блогерка Віта Лавренчук.

Салат із капусти з перцем

Інгредієнти:

5 кг капусти;

1 кг моркви;

1 кг цибулі;

1 кг солодкого перцю;

200 г цукру;

4 с. л. солі;

300-350 мл оцту 9%;

300-350 мл олії.

Капусту виберіть соковиту та без чорних цяток на листі. Нашинкуйте її тонкими скибочками.

Цибулю наріжте півкільцями, моркву натріть на терці для моркви по-корейські. Перець наріжте соломкою.

Перемішайте овочі та заправте сіллю, цукром, оцтом та олією.

Покладіть салат у великі банки, залийте соком, що виділився з овочів і накрийте капроновими кришками.

Також салат можна розкласти по пластикових відерцях.

Такий салат модна їсти одразу, але краще дати йому промаринуватись хоча б три дні, так він стане ще смачнішим. Він добре зберігається у прохолодному місці, наприклад у погребі, або ж у холодильнику.

Також ви можете приготувати смачну квашену капусту за старовинним рецептом.