Савойська картопля: всього 20 хвилин і ідеальний гарнір готовий

Ця страва з картоплі, ймовірно, найпростіша і найсмачніша, яку ви коли-небудь куштували.

Усім набридли стандартні гарніри й іноді хочеться приготувати щось особливе, але дуже просте. Ось прекрасний і найпростіший рецепт савойської картоплі, або Картоплі по-савойськи від гурманів сайту Cucchiaio. Це насичений і смачний гарнір, який ідеально підходить для супроводу страв, коли настають перші холоди і відчувається потреба в ситній та апетитній їжі.

Це не просто доступний для новачків рецепт, а ціла італійська, п'ємонтська традиція. Утім, рецепт має вплив французької кухні, і не приховує цього. Картопля, нарізана скибочками, готується в духовці з щедрим додаванням сиру. І виходить просто ідеально навіть у кулінарів-початківців.

Савойська картопля

Інгредієнти:

1 кг картоплі;

250 г сиру сулугуні (або будь-якого іншого сиру на ваш смак);

200 г молока;

100 г вершкового масла;

мускатний горіх;

сіль;

чорний перець.

Щоб приготувати картоплю по-савойськи, почніть із того, що ретельно помийте картоплини. Чистити їх необов'язково. За потреби почистіть бульби щіткою. Осушіть картоплини і гострим ножем, або мандоліною, наріжте скибочками однакової товщини У форму для запікання налийте молоко і додайте дрібку солі, мелений перець і мускатний горіх за смаком. Розкладіть нарізану картоплю.

Розподіліть вершкове масло і додайте дрібку солі та перцю. Поставити в розігріту до 190°С духовку на 20-25 хвилин. Після дістаньте форму з духовки і щедро посипте сиром. Поверніть форму в духовку, і збільште температуру до 230°C, щоб сир зарум'янився.

Після дістаньте страву з духовки, дайте Савойській картоплі настоятися кілька хвилин, потім подавайте.

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