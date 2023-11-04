Кумедні ласощі та простий перекус: як приготувати курячі нагетси в паніровці з чіпсів
У такому паніруванні нагетси виходять хрусткими та смачними.
Якщо любите нагетси, то спробуйте приготувати дуже хрусткі та смачні курячі нагетси в паніровці з чипсів. Вони ідеальні як закуска або аперитив.
Їх дуже просто приготувати, і вони чудово поєднуються з оксамитовим йогуртовим соусом. Також вони чудово поєднуються з кетчупом, майонезом, або гуакомоле. Їх можна подавати як у гарячому, так і в холодному вигляді. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.
Курячі нагетси в паніровці з чипсів
Інгредієнти:
- 800 г курячої грудки;
- 400 г класичних чипсів у пакеті;
- 2 яйця;
- свіжий майоран;
- чорний перець.
Для йогуртового соусу:
- 200 г грецького йогурту;
- 2 листки свіжої м'яти;
- 1 лайм;
- 2 столові ложки оливкової олії першого віджиму;
- сіль, чорний перець.
Щоб приготувати курячі нагетси в паніровці з чипсів, спочатку наріжте курячу грудку. Наріжте грудку невеликими кубиками. Перекладіть м'ясо в миску разом із майораном і чорним перцем. На тарілці збийте виделкою яйце, а на другу тарілку покришіть чипси.
Перемішайте м'ясо руками і вмочуйте шматочки білого м'яса спочатку у збите яйце, а потім у чипси. Викладіть крокети на деко, застелене папером для випічки, і запікайте їх у духовці за температури 180° приблизно 25 хвилин, а потім ще на 2 хвилини залиште під грилем.
Тим часом приготуйте йогуртовий соус. Змішайте в мисці грецький йогурт із подрібненою м'ятою, оливковою олією, соком лайма, сіллю і чорним перцем. Дуже добре перемішайте і дайте йому трохи постояти та насититися ароматами.
Дістаньте крокети з духовки, перевіривши готовність: м'ясо всередині має бути м'яким і білим без рожевих прожилок. Подавайте курячі нагетси з соусом із йогурту.
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