Просто і дуже смачно: рецепт італійського овочевого рагу
Це дуже ситна й ароматна сільська страва з доступних овочів.
Овочеве рагу можна приготувати з найрізноманітнішими інгредієнтами. У цьому рецепті використовуються цвітна капуста, спаржева квасоля та морква. А густий ароматний соус виходить із томатів, селери та спецій. Традиційно, таке рагу готують у Ломбардії та П'ємонті.
Це рагу легко готується та ідеально підходить для вечері. Таке рагу може бути як самостійною стравою, так і чудовим доповненням до м'яса, або рису. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.
Овочеве рагу можна зберігати в холодильнику кілька тижнів.
Овочеве рагу
Інгредієнти:
- 300 г цвітної капусти;
- 300 г селери;
- 300 г зеленої спаржевої квасолі;
- 300 г моркви;
- 300 г білої цибулі;
- 300 г жовтого перцю;
- 2 пляшки томатного пюре по 700 г.;
- 1 склянка оливкової олії;
- оцет;
- 2 столові ложки дрібної солі;
- 1 столова ложка цукру.
Овочі миємо та нарізаємо все невеликими шматочками. Поставте томатне пюре на вогонь у великій каструлі та дайте йому варитися, поки не з'являться перші ознаки кипіння.
На цьому етапі додайте більш тверді овочі: цвітну капусту, селеру, зелену квасолю та моркву. З того моменту, як суміш почне злегка закипати, варіть хвилин 10. Тепер додайте овочі, що потребують меншого часу приготування, а саме перець і зелену цибулю.
Продовжуйте варити та з моменту повторного закипання дайте варитися ще 10 хвилин. Будьте обережні, часто перевіряйте і перемішуйте рагу, поки воно перебуває на вогні. Зніміть каструлю з вогню і дайте охолонути.
Додайте 1 склянку олії, оцет до свого смаку, 2 столові ложки солі та 1 столову ложку цукру. Перемішайте і дайте повністю охолонути, перш ніж подавати або розкладати по банках.
У рецепті вказано склянку оцту, але краще почати з меншої дози, щоб рагу не вийшло занадто кислим.
Овочеве рагу можна зберігати в холодильнику, в стерилізованих скляних банках, до 15 днів.
Дві поради: використовуйте тільки суцвіття цвітної капусти, адже стебла можуть вийти занадто твердими. І видаліть жорсткі волокна селери.
Також спробуйте приготувати дуже смачну квашену капусту за старовинним рецептом.