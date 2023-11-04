Просто і дуже смачно: рецепт італійського овочевого рагу

Це дуже ситна й ароматна сільська страва з доступних овочів.

Овочеве рагу можна приготувати з найрізноманітнішими інгредієнтами. У цьому рецепті використовуються цвітна капуста, спаржева квасоля та морква. А густий ароматний соус виходить із томатів, селери та спецій. Традиційно, таке рагу готують у Ломбардії та П'ємонті.

Це рагу легко готується та ідеально підходить для вечері. Таке рагу може бути як самостійною стравою, так і чудовим доповненням до м'яса, або рису. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

Овочеве рагу можна зберігати в холодильнику кілька тижнів.

Овочеве рагу

Інгредієнти:

300 г цвітної капусти;

300 г селери;

300 г зеленої спаржевої квасолі;

300 г моркви;

300 г білої цибулі;

300 г жовтого перцю;

2 пляшки томатного пюре по 700 г.;

1 склянка оливкової олії;

оцет;

2 столові ложки дрібної солі;

1 столова ложка цукру.

Овочі миємо та нарізаємо все невеликими шматочками. Поставте томатне пюре на вогонь у великій каструлі та дайте йому варитися, поки не з'являться перші ознаки кипіння.

На цьому етапі додайте більш тверді овочі: цвітну капусту, селеру, зелену квасолю та моркву. З того моменту, як суміш почне злегка закипати, варіть хвилин 10. Тепер додайте овочі, що потребують меншого часу приготування, а саме перець і зелену цибулю.

Продовжуйте варити та з моменту повторного закипання дайте варитися ще 10 хвилин. Будьте обережні, часто перевіряйте і перемішуйте рагу, поки воно перебуває на вогні. Зніміть каструлю з вогню і дайте охолонути.

Додайте 1 склянку олії, оцет до свого смаку, 2 столові ложки солі та 1 столову ложку цукру. Перемішайте і дайте повністю охолонути, перш ніж подавати або розкладати по банках.

У рецепті вказано склянку оцту, але краще почати з меншої дози, щоб рагу не вийшло занадто кислим.

Овочеве рагу можна зберігати в холодильнику, в стерилізованих скляних банках, до 15 днів.

Дві поради: використовуйте тільки суцвіття цвітної капусти, адже стебла можуть вийти занадто твердими. І видаліть жорсткі волокна селери.

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