Чудова закуска: простий рецепт фаршированих грибів із копченим сиром

Це дуже проста в приготуванні та смачна страва.

Фаршировані гриби — це простий у приготуванні та дуже смачний рецепт, який можна запропонувати як закуску або спеціальний гарнір. Для начинки ми вибрали сир і варену шинку, якими начиняються гриби.

Начинка також може бути вегетаріанською або веганською, і тоді вони чудово підійдуть як гарнір. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

Печериці є найпоширенішими грибами, і їх найлегше знайти на ринку протягом більшої частини року. Їх справді легко чистити і готувати, а їхній ніжний смак робить їх універсальними інгредієнтами: вони гарні з макаронами, крем-супами і м'ясом.

Фаршировані гриби

Інгредієнти:

12 печериць;

150 г нарізаної вареної шинки;

100 г сиру грюйєр (або будь-якого іншого на ваш смак);

1 зубчик часнику;

свіжа петрушка;

панірувальні сухарі;

оливкова олія першого віджиму;

сіль, перець.

Щоб приготувати фаршировані гриби, печериці помийте та зріжте забруднені ніжки. Видаліть із капелюшків ніжки і, якщо останні дуже великі, зішкребіть шкірочку, яка їх покриває.

Наріжте ніжки невеликими шматочками, а варену шинку — соломкою, додайте натертий на тертці з великими отворами сир, очищений зубчик часнику та нарізану петрушку. Змішайте все в міксері або дрібно порубайте ножем, додаючи зовсім небагато панірувальних сухарів, якщо вважаєте за необхідне відрегулювати консистенцію начинки.

Нафаршируйте капелюшки грибів приготовленою начинкою і викладіть на деко, застелене папером для випічки та змащене олією. Поставити в духовку, розігріту до 180°С, і запікайте 15-20 хвилин.

Після закінчення часу приготування дістаньте фаршировані гриби з духовки і дайте їм постояти кілька хвилин перед подачею на стіл.

Також ви можете приготувати смачні нагетси з курки в паніровці з чипсів. Вони теж запікаються в духовці.