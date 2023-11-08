Справжній смак осені: простий рецепт гарбузового чизкейка

Це чудовий пиріг, що підкорює своїм ніжним, злегка пікантним смаком.

Гарбузовий чизкейк — бісквітна основа, сирна начинка і чудовий топінг із солоної карамелі: ідеальний рецепт, щоб відсвяткувати повернення сезону гарбуза.

Процес приготування простий, це чизкейк, приготований як більш класичний чизкейк "Нью-Йорк": основа — розкришене сухе печиво, змішане з топленим маслом, начинка — м'який сирний сир, збитий з яйцями, цукром і гарбузовим пюре. Остиглий після приготування в духовці пиріг слід залишити на кілька годин у холодильнику, щоб він ідеально застиг.

Для подачі подають дуже смачний солоно-карамельний соус, яким можна покрити пиріг, а можна подати в соуснику, щоб кожен ним поливав свою порцію.

Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

Гарбузовий чизкейк

Інгредієнти:

250 г печива;

125 г топленого вершкового масла кімнатної температури.

Для начинки:

680 г свіжого сирного сиру;

230 г гарбузового пюре;

2 яйця;

2 яєчних жовтки;

200 г цукрового піску;

1/2 чайної ложки меленої кориці;

1/4 чайної ложки меленого мускатного горіха;

1/4 чайної ложки меленого імбиру.

Для солоної масляної карамелі:

200 мл свіжих вершків;

100 г цукрового піску;

40 г вершкового масла;

сіль.

Для гарбузового пюре:

Приблизно 300 г м'якоті гарбуза (вага без урахування відходів).

Щоб приготувати гарбузовий чизкейк, спершу приготуйте нарізану кубиками м'якоть гарбуза на парі, доки вона не стане достатньо м'якою, щоб її можна було розім'яти. Це займе 20-25 хвилин залежно від сорту гарбуза та розміру кубиків. Останній перекладіть у посудину з високими бортиками та подрібніть занурювальним блендером. Дайте повністю охолонути і зважте 230 грамів вареної м'якоті.

Приготуйте основу чизкейк: спочатку збийте в міксері тільки сухе печиво, а потім додайте розтоплене вершкове масло кімнатної температури. Ще раз перемішайте і перекладіть у роз'ємну форму діаметром 22 см, змащену олією і застелену папером для випічки. Розрівняйте тильним боком ложки, щоб вийшов рівний шар. Помістіть у холодильник, поки ви працюєте над рештою рецепта.

Зберіть сирний сир у миску і перемішайте його за допомогою електричного міксера близько 1 хвилини. Потім додайте м'якоть гарбуза кімнатної температури, яйця, яєчні жовтки і перемішайте.

Додайте цукор, спеції (корицю, імбир і мускатний горіх) і перемішайте. Коли у вас вийшла однорідна суміш, вилийте її у форму. Розрівняйте і готуйте в розігрітій до 180°С духовці близько 1 години. Після закінчення цього часу краї затвердіють, а центр все ще буде м'яким. Вийняти з духовки і дати повністю охолонути. Потім поставте в холодильник мінімум на 3 години (краще на ніч).

Приготуйте солону карамель: поставте на вогонь каструлю з цукром. Коли цукор почне танути, часто помішуйте на слабкому вогні, щоб він повністю розплавився, поки не отримаєте бурштинову карамель. Додайте вершки до розтопленого цукру, вливаючи повільно, продовжуючи перемішувати і звертаючи пильну увагу на гарячі на цьому етапі бризки. Залиште соус загусати на вогні, постійно помішуючи. Вимкніть вогонь і додайте нарізане кубиками вершкове масло та сіль. Перемішайте і доведіть до кімнатної температури. Перекладіть карамель у герметичний контейнер і зберігайте в холодильнику до використання.

Безпосередньо перед подачею на поверхню торта вилийте карамельний соус, акуратно розподіліть його і добре розрівняйте. Гарбузовий чизкейк готовий.

Також ви можете приготувати дуже смачний шоколадний чизкейк.