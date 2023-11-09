Як приготувати ідеальну яєчню: секрети найпростішої страви до сніданку

Яєчня здається найпростішою стравою, але є кілька секретів, які зроблять її бездоганною.

Яєчня була та залишається найпростішою і найтрадиційнішою стравою до сніданку. Але її не так легко приготувати, як здається. Є кілька секретів, які варто враховувати, коли її готують. Фокус зібрав більшість і розповість, як приготувати ідеальну яєчню.

Як правильно вибрати яйця

Якщо у вас немає власного курника з курками, то яйця варто обирати в магазині та звернути увагу на дату. Що вона пізніша, то свіжіші яйця.

Під час приготування окатої яєчні стане зрозуміло: свіжі білки не розтікаються, а жовток буде сформованим.

Як підібрати ідеальну температуру

Білок просмажується набагато швидше, ніж жовток, і це потрібно враховувати під час нагрівання сковороди. Якщо сковорідка буде надто гарячою, то білок швидко схопиться та підсмажиться, а жовток залишиться рідким.

Якщо сковорідка нагріта погано — яєчня томитиметься на сковорідці, і жовток буде щільним, як у яйці, звареному круто.

На якій олії найкраще смажити яєчню

Багато хто віддає перевагу вершковому маслу, також можна вибрати оливкову або соняшникову олію. Можна навіть смажити на жирі, який витоплюється після підсмажування бекону.

Але оптимальним вважається вершкове масло. Його слід класти на холодну сковорідку й тільки потім ставити її на вогонь. Це робиться для того, щоб масло не почало горіти.

Олії має бути достатньо, щоб покрити все дно сковороди, а не просто трохи змастити.

Солять яєчню в останній момент перед зняттям зі сковороди або вже в тарілці.

Якою може бути яєчня

Якщо хочете підсмажені краї та рідкий жовток, то покладіть шматочок вершкового масла на сковорідку та поставте одразу на сильний вогонь. Потім розбийте яйця й одразу зменшіть вогонь.

Якщо віддаєте перевагу м'якому, але просмаженому білку та рідкому жовтку, то сковороду з олією поставте на середній вогонь і розігрійте. Розбийте яйця та зменшіть вогонь, чекаючи, поки не приготується білок.

Якщо любите однаково просмажені яйця, то розігрійте сковорідку на сильному вогні, розбийте яйця та зменште вогонь. Розігрітою олією слід поливати яєчню, поки білок не побіліє.

Також можна накрити сковорідку кришкою, але стежити, щоб жовток не затвердів надто сильно, якщо ви віддаєте перевагу більш рідкому варіанту.

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