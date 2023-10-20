Смачно до сніданку: омлет із запеченою картоплею

Омлет із запеченої картоплі — це проста і смачна друга страва, яка також ідеально підходить як закуска.

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Якщо ви любите омлети і картоплю, то цей рецепт для вас. Він дуже простий рецепт, що допускає безліч варіацій. Запікання, альтернатива смаженню на пательні, робить цей омлет із картоплею легким, але не менш смачним. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

Інгредієнти розраховані для форми діаметром 22 см.

Омлет із запеченою картоплею

Інгредієнти:

600 г картоплі;

4 яйця;

60 г тертого Парміджано Реджано;

2 столові ложки молока;

оливкова олія;

нарізана петрушка, сіль, чорний перець, мускатний горіх.

Щоб приготувати омлет із запеченої картоплі, спочатку очистіть картоплю. Картоплини вимийте, обсушіть і наріжте тонкими скибочками ножем або мандоліною. Перекладіть їх у каструлю, залийте холодною водою і варіть 10 хвилин: вони мають бути трохи м'якими, але не надто. Злийте воду й відкладіть картоплю вбік. У мисці збийте яйця з 40 г пармезану, молоком, подрібненою петрушкою, мускатним горіхом, сіллю і перцем.

Додайте картоплю, поки вона ще тепла, і дуже акуратно перемішайте, поки вона не буде повністю покрита яєчною сумішшю. Намагайтеся не пошкодити скибочки.

Перекладіть картоплю в роз'ємну форму або деко діаметром 22 см, застелене папером для випічки. Вирівняйте скибочки так, щоб усі скибочки були горизонтальними, і посипте пармезаном-реджано, що залишився.

Готуйте в розігрітій до 180° духовці 30 хвилин, потім підсмажте ще 5 хвилин під грилем, якщо він у вас є, перш ніж виймати з духовки. Подавайте омлет із запеченої картоплі гарячим або холодним за бажанням.

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