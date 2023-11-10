Простий рецепт смачної закуски: як приготувати рулетики з лаваша з картоплею, грибами та зеленню

Рулетики з лаваша можуть бути гарячими та холодними, з картоплею вони виходять саме гарячими.

З лаваша можна приготувати безліч смачних страв. Головним чином — рулетів із різноманітними начинками. Часто готують лаваш із холодними начинками, але можна приготувати рулетики й гарячі, з картоплею, грибами та зеленню. Приємно, але можна їх подавати і наступного дня, вже остиглими. Фокус розповість, як їх приготувати.

Рулетики з лаваша з картоплею, грибами та зеленню

Інгредієнти:

картопля — 500 г;

лаваш тонкий — 2 шт;

гриби — 100 г;

одна цибулина;

відвар картопляний — 50 мл;

олія рослинна — 3 ст. л. + 1 ст. л. для обсмажування рулетів;

3 зубчики часнику;

зелень (будь-яка на ваш смак) — 1 пучок;

сіль.

Картоплю очистіть і відваріть у підсоленій воді до готовності. Обсмажте дрібно нарізану цибулю в рослинній олії до прозорості. Гриби можна відварити, якщо у вас лісові гриби, а якщо у вас печериці або гливи, то їх можна дрібно нарізати й обсмажити.

Злийте відвар із готової картоплі, 50 мл залиште. Приготуйте пюре, додайте відвар і перемішайте. Додайте гриби, цибулю, зелень і часник. За потреби досоліть.

Також замість відвару можна додати в пюре вершки або молоко.

Розділіть пюре на дві частини. Один аркуш лаваша промажте половиною пюре, накрийте другим аркушем, рівномірно розподіліть картоплю, що залишилася.

Згорніть лаваш у щільний рулет. Розріжте на шматочки приблизно 2 см, обсмажте з двох боків на олії до рум'яної скоринки. Подавайте в гарячому або холодному вигляді.

Також можете приготувати п'ять рулетів із різними начинками на будь-який смак.