Традиційний суп-гуляш: як приготувати популярну страву угорської кухні

Гуляш — це національна страва угорців: шматочки яловичини або телятини, тушковані з овочами.

Угорська кухня славиться своїми м'ясними пряними стравами. І найпопулярнішою є гуляш. Страва належить до категорії густих супів. Спочатку суп із різними добавками був традиційною їжею пастухів і готувався в казанах на багатті. А зараз гуляш готується в каструлі або глибокій сковороді. Рецептом поділилися на сайті No Salty.

Суп-гуляш

Інгредієнти:

600 г яловичини;

300 г ріпчастої цибулі;

2 великих моркви;

1 велика біла редька;

1 невеликий корінь селери;

400 г картоплі;

1 ст. л. меленої паприки (солодкої);

0,5 ст. л. гострої паприки;

1 ст. л. солі;

1 ч. л. меленого коріандру;

2 лаврові листки;

1 ч. л. свіжомеленого чорного перцю;

1 невеликий помідор;

1 стручок солодкого перцю;

3 зубчики часнику;

2 ст. л. свинячого жиру;

0,5 пучка петрушки;

5 стебел селери;

2,5 л води.

Для галушок:

1 яйце;

80 г борошна

1 ч. л. солі.

Цибулю нарізати дрібними кубиками. М'ясо промийте, обсушіть і наріжте кубиками розміром 2 см.

Жир розтопити в каструлі, обсмажте в ньому цибулю до м'якості, потім приберіть із вогню, додайте паприку, перемішайте, влийте 1,5 склянки води та виваріть, щоб рідина загусла.

Додайте м'ясо, перемішайте і смажте, помішуючи, до білого кольору. Посоліть, поперчіть, посипте коріандром, додайте пропущений через прес часник, нарізаний дрібними кубиками помідор, очищений від насіння і серцевини солодкий перець і лавровий лист.

Накрийте кришкою і тушкуйте на повільному вогні 90 хвилин.

Потім додайте нарізані кружальцями моркву і білу редьку, кубиками нарізану селеру, картоплю, подрібнену петрушку і селеру, налийте 2-2,5 л води.

Накрийте кришкою і тушкуйте ще 50 хвилин. Додайте галушки та варіть ще 10 хвилин.

Як приготувати галушки

Яйце розбийте в миску, додайте сіль і перемішайте виделкою. Поступово додайте борошно і замісіть тісто. З тіста сформуйте невеликі кульки й опустіть у киплячий суп.

Подавайте суп-гуляш із тертим сиром, сметаною, маринованими овочами та свіжим хлібом.

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