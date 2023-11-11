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Традиційний суп-гуляш: як приготувати популярну страву угорської кухні

Дар'я Бережна
Фото: Getty Images | Суп-гуляш

Гуляш — це національна страва угорців: шматочки яловичини або телятини, тушковані з овочами.

Угорська кухня славиться своїми м'ясними пряними стравами. І найпопулярнішою є гуляш. Страва належить до категорії густих супів. Спочатку суп із різними добавками був традиційною їжею пастухів і готувався в казанах на багатті. А зараз гуляш готується в каструлі або глибокій сковороді. Рецептом поділилися на сайті No Salty.

Суп-гуляш

Інгредієнти:

  • 600 г яловичини;
  • 300 г ріпчастої цибулі;
  • 2 великих моркви;
  • 1 велика біла редька;
  • 1 невеликий корінь селери;
  • 400 г картоплі;
  • 1 ст. л. меленої паприки (солодкої);
  • 0,5 ст. л. гострої паприки;
  • 1 ст. л. солі;
  • 1 ч. л. меленого коріандру;
  • 2 лаврові листки;
  • 1 ч. л. свіжомеленого чорного перцю;
  • 1 невеликий помідор;
  • 1 стручок солодкого перцю;
  • 3 зубчики часнику;
  • 2 ст. л. свинячого жиру;
  • 0,5 пучка петрушки;
  • 5 стебел селери;
  • 2,5 л води.

Для галушок:

  • 1 яйце;
  • 80 г борошна
  • 1 ч. л. солі.

Цибулю нарізати дрібними кубиками. М'ясо промийте, обсушіть і наріжте кубиками розміром 2 см.

Жир розтопити в каструлі, обсмажте в ньому цибулю до м'якості, потім приберіть із вогню, додайте паприку, перемішайте, влийте 1,5 склянки води та виваріть, щоб рідина загусла.

Додайте м'ясо, перемішайте і смажте, помішуючи, до білого кольору. Посоліть, поперчіть, посипте коріандром, додайте пропущений через прес часник, нарізаний дрібними кубиками помідор, очищений від насіння і серцевини солодкий перець і лавровий лист.

Накрийте кришкою і тушкуйте на повільному вогні 90 хвилин.

Потім додайте нарізані кружальцями моркву і білу редьку, кубиками нарізану селеру, картоплю, подрібнену петрушку і селеру, налийте 2-2,5 л води.

Накрийте кришкою і тушкуйте ще 50 хвилин. Додайте галушки та варіть ще 10 хвилин.

Як приготувати галушки

Яйце розбийте в миску, додайте сіль і перемішайте виделкою. Поступово додайте борошно і замісіть тісто. З тіста сформуйте невеликі кульки й опустіть у киплячий суп.

Подавайте суп-гуляш із тертим сиром, сметаною, маринованими овочами та свіжим хлібом.

Також ви можете приготувати смачну м'ясну страву під кумедною назвою "Фальшивий кролик".