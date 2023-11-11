Осіння випічка: рецепт м'якого гарбузового кексу з корицею

Кекс за цим рецептом виходить м'яким усередині і з солодкою скоринкою.

Зараз сезон гарбуза, тож саме час готувати гарбузовий кекс. Аромат йому надають кориця, імбир і мускатний горіх.

Цей гарбузовий кекс виходить дуже м'яким усередині, з хрусткою скоринкою з кориці та цукру. Рецептом поділилися на сайті Madame Vorger.

Гарбузовий кекс

Інгредієнти:

Для тіста:

200 г гарбузового пюре;

два стиглих банани;

100 г вершкового масла;

140 г рідкого меду;

2 яйця;

1/2 ч. л. ванільного екстракту;

230 г борошна;

1 ч. л. розпушувача;

1/2 ч. л. харчової соди;

дрібка солі;

1 ч. л. кориці;

по щіпці мелених мускатного горіха, сухого імбиру і кардамону.

Для присипки:

20 г цукру змішаного з дрібкою кориці.

Для намазки:

50 г м'якого вершкового масла;

3 ст. л. рідкого меду.

Розігрійте духовку до 180 градусів. У великій мисці розімніть виделкою банани в пюре, додайте гарбузове пюре і перемішайте.

Розтопіть вершкове масло, додайте мед і яйця. Добре перемішайте. Просійте до цих інгредієнтів борошно, розпушувач, соду та спеції. Перемішайте до однорідності.

Форму для кексу змастіть вершковим маслом і налийте рідке тісто. Залиште місце: тісто має зайняти 3/4 форми. Зверху посипте цукром із корицею.

Випікайте близько 50 хвилин. Готовність перевіряйте зубочисткою — вона має бути сухою.

Перед подачею змішайте м'яке вершкове масло з медом і подавайте до нарізаного скибочками кексу.

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