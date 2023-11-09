Домашня тушонка без автоклава: рецепт від одесита (відео)
Така тушонка може зберігатися в холодильнику до трьох місяців.
Тушонка — хороший спосіб переробити м'ясо і довше його зберегти. Найчастіше її готують в автоклаві, герметичному апараті, який призначений для термообробки продуктів, їх стерилізації та консервації. Однак відомий одеський кулінарний блогер Валерій Пономар поділився рецептом тушонки, яку можна приготувати у звичайній духовці, і її смак від цього абсолютно не страждає. У такий спосіб багато хто може зробити тушонку без проблем.
Домашня тушонка
Інгредієнти:
- свинина – 4 кг;
- телятина – 2 кг;
- сало – 500 гр;
- сіль – 1,5 ст. л;
- чорний перець – 1 ст. л;
- коріандр – 1/2 ст. л;
- хмелі-сунелі – 1/2 ст. л;
- лавровий лист – 1 шт. на баночку;
- перець горошком – 3 шт. на баночку.
Спосіб приготування:
М'ясо нарізати дрібними шматочками і заправити спеціями, добре вимішати.
На дно кожної банки (об'єм 0,5 літра) покласти лавровий лист і перець горошком, наповнити м'ясом, не докладаючи до верху приблизно сантиметр.
Деко застелити пергаментом і насипати сіль. Це потрібно для того, щоб тепло передавалося від металу рівномірно і не тріснуло скло. Відправити його в холодну духовку і ввімкнути режим верх/низ на 200 градусів. Щойно сік у банках закипить, знизити температуру до 150° і готуємо три години.
У сковороді розтопити сало, щоб вийшов чистий жир. Через три години простір, що залишився в банках, залити жиром і закатати їх кришками.
Така тушонка в прохолодному місці може зберігатися до трьох місяців.
Раніше Фокус писав, як приготувати м'ясо смачно.