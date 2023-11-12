Тісто для пиріжків усього за 20 хвилин: покроковий рецепт (відео)

Для пиріжків можна брати будь-яку начинку на власний смак.

Смажені пиріжки — страва калорійна, проте інколи все ж можна побалувати себе такою смакотою. Для тих, хто не любить довго морочитися з тістом, а пиріжки обожнює, рекомендуємо рецепт кулінарної блогерки Світлани Бауер, яка розповіла та показала, як приготувати ідеальне тісто для смажених пиріжків лише за 20 хвилин на окропі та без вистоювання.

Швидке тісто на пиріжки

Інгредієнти:

тепла вода — 200 мл;

окріп — 200 мл;

сухі дріжджі — 7 г;

цукор — 1 ст. л.;

сіль — 1 ч. л.;

рослинна олія — 3 ст. л.;

борошно — близько 650 г.

Для начинки:

цибуля — 1 шт.;

квашена капуста — 300 г;

рослинна олія;

сіль і перець — до смаку.

Спосіб приготування:

Для начинки обсмажити цибулю, додаємо квашену капусту, попередньо віджавши сік. Обсмажити кілька хвилин, влити трохи води, додати сіль і перець, тушкувати 25 хвилин. Перекласти в миску, щоб начинка остигала.

Тепер робимо тісто. Спочатку — опара. У 200 мл теплої води додати цукор, сухі дріжджі та залишити на 15 хвилин.

У глибокій мисці змішати половину борошна та сіль, влити опару, добре перемішати, потім влити окріп і ввести решту борошна. Замісити тісто, яке злегка липнутиме до рук. Під час роботи з ним можна змастити руки соняшниковою олією.

Сформувати пиріжки й обсмажити їх на олії до рум'яної скоринки з обох боків.

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