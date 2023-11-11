Замість олів'є: рецепт салату зі смаженими печерицями

Цей салат можна навіть подавати на святковий стіл, як приємну альтернативу олів'є.

Салат зі смаженими печерицями та шинкою легко готується і його сміливо можна подавати на святковий стіл, якщо вам уже набридла класика у вигляді салату "Олів'є". Салат виходить досить ситним, але при цьому легким. Фокус розповість, як його приготувати.

Рецептуру цього салату легко змінити: можна замінити заморожений зелений горошок на консервований, додати до салату кукурудзу чи відварену стручкову квасолю, або заправити салат замість йогурту — майонезом. Можна навіть зробити його самостійно.

Салат зі смаженими печерицями та шинкою

Інгредієнти:

печериці — 200 г;

шинка — 200 г;

заморожений зелений горошок — 100 г;

свіжий огірок — 2 шт;

зелена цибуля

петрушка;

вершкове масло — 30 г;

натуральний йогурт — 2 ст. л.;

сіль, свіжомелений чорний перець.

Печериці наріжте скибочками та підсмажте на сковорідці без олії. Додайте в сковорідку вершкове масло. Гриби посоліть, приправте свіжомеленим чорним перцем і готуйте ще три хвилини.

Заморожений зелений горошок всипте в підсолений окріп і доведіть до кипіння. Готуйте кілька хвилин, відкиньте на друшляк і остудіть.

Наріжте шинку тонкою соломкою. Огірки також наріжте соломкою. Дрібно наріжте зелену цибулю та петрушку.

Заправте йогуртом, посоліть і поперчіть. Одразу подавайте, якщо хочете подати салат пізніше, то заправте соусом незадовго до подачі.

Цим салатом можна начинити кошички, або зробити роли з тонким лавашем. Шинку можна замінити запеченою курячою грудкою, або індичатиною.

А якщо ви хочете приготувати домашній майонез, то розбийте куряче яйце у високу склянку, додайте сіль, дрібку цукру, 1 ст. л. лимонного соку та 1 ч. л. гірчиці, влийте 120 мл олії, опустіть заглибний блендер до самого дна й увімкніть його на максимальній потужності. Буквально за пів хвилини у вас буде готовий домашній майонез.

Також ви можете приготувати смачний салат із рибними консервами та плавленим сиром.