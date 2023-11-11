Густий і ароматний: рецепт американського томатного супу

Готується томатний суп просто і швидко, з інгредієнтів, які майже завжди є в наявності.

У США часто готують смачний томатний суп. Суп із приємною кислинкою чудово доповнить холодні осінні вечори. Якщо любите томатні супи, то цей рецепт точно припаде вам до душі. Рецептом поділилися на сайті Madame Vorger.

Солити та перчити цей суп рекомендують наприкінці приготування, оскільки його насиченість зміниться після додавання вершків. Якщо вам здається, що суп кислуватий — ви можете скоригувати це, додавши трохи цукру.

Ви можете використовувати домашній бульйон, або взяти бульйонний кубик.

Американський томатний суп

Інгредієнти:

30 г вершкового масла;

1 цибулина;

1 морква;

1 зубчик часнику;

1 банка помідорів у власному соку;

500 мл курячого або овочевого бульйону (або 500 мл води + 1 кубик);

100 мл вершків;

гілочка свіжого базиліку;

сіль, перець і трохи цукру.

Моркву та цибулю дрібно нарізаємо. У каструлі розігріваємо вершкове масло і додаємо моркву. Через кілька хвилин додаємо цибулю. Готуємо, поки вона не стане прозорою. Додаємо часник, пропущений через прес, і вливаємо помідори. Перемішуємо і додаємо бульйон. Варимо суп приблизно 20 хвилин, поки морква з цибулею не стануть дуже м'якими. Це важливо, бо потім ми їх будемо пюрирувати.

Вимикаємо вогонь, додаємо кілька листочків базиліку і пюрируємо суп занурювальним блендером.

Повертаємо суп на вогонь і вливаємо вершки. Пробуємо і додаємо солі, перцю та цукру на свій смак.

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