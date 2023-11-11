Яблучний омлет: рецепт швидкого і смачного смаженого десерту

Солодкий і оригінальний десерт можна легко приготувати на сніданок.

Яблучний омлет — це швидкий і простий рецепт, який готується всього за кілька хвилин без необхідності вмикати духовку. Це десерт, схожий на австрійський кайзершмаррн, від якого він відрізняється головним чином наявністю в тісті невеликих шматочків фруктів. Ця страва ідеально підходить для сніданку. Або для завершення трапези. Рецептом поділилися на сайті Cookist.

Яблучний омлет

Інгредієнти:

2 яйця;

2 яблука;

молоко — 120 мл;

борошно — 60 г;

цукрова пудра — 40 г;

родзинки — 15 г;

лимон, кориця, цукрова пудра.

Яблука очистити, видалити серцевину і розрізати на часточки; потім зберіть їх у миску, збризніть лимонним соком і додайте корицю.

Яйця розбийте в миску, додайте цукор і збивайте кілька хвилин електричним віничком, поки суміш не стане легкою та повітряною.

Приправте тертою цедрою лимона, що залишився, і влийте молоко.

Додаємо просіяне борошно. Додайте родзинки. Добре перемішайте інгредієнти віничиком. У фіналі додайте яблука та перемішайте ще раз.

Розтопіть шматочок вершкового масла на сковороді з антипригарним покриттям діаметром 20 см.

Вилийте яєчну суміш із яблуками.

Накрийте кришкою і залиште готуватися близько 10 хвилин на слабкому вогні. Після закінчення часу акуратно переверніть омлет за допомогою плоскої тарілки і продовжуйте готувати ще 5 хвилин.

Перекладіть десерт на сервірувальну тарілку і посипте цукровою пудрою. Наріжте скибочками та подавайте.

За бажанням ви можете подавати омлет із чорничним джемом або ложкою англійського крему чи приправити його перед приготуванням краплею рому.

Альтернативно, ви також можете приготувати омлет у духовці: у цьому випадку ми пропонуємо застелити форму добре промасленим аркушем паперу для випікання та запікати десерт за температури 200°C, накривши кришкою, близько 20 хвилин.

Також ви можете приготувати смачний пиріг із яблуками та гарбузом.