Традиційна страва по-новому: як приготувати голубці з грибами та рисом

Якщо любите голубці, то спробуйте їх приготувати за цим оригінальним рецептом.

Голубці зазвичай готують із рисом та м'ясом і тушкують у томатному соусі, або томатно-сметанному соусі. Але є варіант приготування цієї страви і без м'яса, за більш вишуканим рецептом.

Якщо не хочете використовувати рис, спробуйте замінити його на сочевицю, перловку або булгур. Рецептом поділилися на сайті Sainsbury's.

Голубці з грибами та рисом

Інгредієнти:

15 г сушених білих грибів;

125 г рису басматі (або використовуйте 250 г відвареного рису, що залишився);

40 г вершкового масла;

1 велика цибулина, нарізана кубиками;

400 г грибів, наприклад печериць;

4 зубчики часнику;

1, 5 чайної ложки паприки плюс ще трохи для присипки;

1 столова ложка дрібно нарізаної свіжої шавлії (або 1 чайна ложка сушеної);

50 г мигдалю або волоських горіхів;

3 столові ложки нарізаної петрушки;

сік 1 лимона;

1 яйце;

300 мл сметани;

1 качан савойської капусти;

1 столова ложка кукурудзяного борошна.

Покладіть білі гриби в миску, залийте 400 мл окропу і залиште просочуватися, поки готуєте решту начинки.

Покладіть рис у каструлю, додайте дрібку солі та залийте 275 мл окропу; доведіть до кипіння, перемішайте, потім накрийте кришкою та варіть на слабкому вогні 15 хвилин або поки вода не вбереться. Перекладіть у миску і дайте охолонути. Або можна використовувати вже готовий рис, який у вас залишився з попередньої вечері, наприклад.

Розтопіть вершкове масло на пательні й обсмажте цибулю на середньому вогні 5 хвилин. Додайте нарізані печериці, приправте сіллю і перцем і готуйте 10 хвилин або поки вони не стануть м'якими і не випарується вся рідина. Витягніть білі гриби з окропу, дрібно наріжте, додайте в пательню разом із часником, паприкою та шавлією і готуйте кілька хвилин, помішуючи. Змішайте з рисом разом із горіхами більшу частину петрушки, сік половини лимона, збите яйце і 4 столові ложки сметани. Щедро приправте і добре перемішайте.

Доведіть до кипіння каструлю з підсоленою водою, досить велику, щоб вмістити всю капусту. За допомогою невеликого ножа для очищення овочів виріжте більшу частину серцевини біля основи, потім додавайте капустяне листя в окріп, щоб його розм'якшити.

Готуйте буквально 3 хвилини, а потім щипцями витягніть листя в миску з крижаною водою.

Для голубців вам знадобиться 12-16 листків плюс ще для вистилання форми. Добре злийте воду і обсушіть листя на чистому кухонному рушнику.

Загортайте начинку в капустяне листя, поки начинка не скінчиться. Потім використовуйте листя, що залишилося, щоб вистелити велику форму для випічки. Викладіть голубці, щоб вони щільно прилягали один до одного.

Коли все буде готово, розігрійте духовку до 180°C. Приправте рідиною, що залишилася, якою заливали білі гриби та полийте нею голубці. Змастіть вершковим маслом зверху і запікайте 20-30 хвилин.

Змішайте кукурудзяне борошно до стану пасти з невеликою кількістю холодної води в каструлі, потім додайте рідину, в якій тушкувалися голубці, і доведіть до кипіння. Додайте лимонний сік і решту сметани та обережно прогрійте, приправте за смаком.

Полийте голубці невеликою кількістю соусу, посипте паприкою і подавайте на стіл.

А якщо віддаєте перевагу традиційним голубцям, то спробуйте їх приготувати за цим рецептом. І вони вийдуть ідеально.