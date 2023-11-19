Ватрушки з сиром: рецепт випічки, улюбленої з дитинства (відео)
Ватрушки виходять дуже м'якими й ароматними.
Сирні ватрушки — аромат і смак, який відчувши і спробувавши хоч раз, забути неможливо. Це чудова ідея випічки, яка скрасить холодні та темні вечори, наповнивши дім затишком і неймовірними запахами. Рекомендуємо приготувати вам такі ватрушки за рецептом кулінарної блогерки Юлії Симончук і потішити своїх близьких.
Сирні ватрушки
Інгредієнти:
- пресовані дріжджі — 25 г (сухі — 9 г);
- борошно — 550-600 г;
- молоко — 300 мл;
- цукор — 80 гр;
- яйце — 1 шт;
- сіль — 0,5 ч. л;
- масло — 80 г;
- кисломолочний сир — 400 г;
- цукор — 3-4 ст. л;
- крохмаль кукурудзяний — 2 ст. л;
- цукор ванільний — 1 пачка;
- сметана — 2 ст. л;
- білок яйця — 1 шт;
- жовток яйця +1 ч. л молока для змащення.
Спосіб приготування:
Спочатку необхідно приготувати опару. У тепле молоко всипати дріжджі, 2 столові ложки борошна і половину цукру від загальної кількості. Усе перемішати, накрити й залишити на 10 хвилин.
У готову опару додати цукор, що залишився, сіль, яйце, розтоплене, але не гаряче масло. Перемішати і просіяти частинами борошно. Замісити тісто, просіяне борошно додати частинами, причому акуратно, щоб не переборщити і не забити тісто. Нехай краще тісто трошки липне, і в такому разі можна змочити руки олією, це поліпшить процес вимішування. Дати тісту підійти.
Поки тісто підходить, готуємо начинку. Сир, сметану, білок, ванільний цукор і крохмаль змішати і перебити блендером до однорідності.
Тісто обім'яти, розділити на 10 рівних частин, сформувати кулі й викласти на деко, застелене пергаментом. Накрити їх плівкою і дати підійти.
Потім у кожній із кульок зробити заглиблення склянкою або руками, викласти сирну масу. Змастити ватрушки жовтком із молоком і відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 25 хвилин.
Раніше Фокус писав, як приготувати ватрушки з грибами та сиром.