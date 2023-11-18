Як приготувати вишукану страву: рецепт запеченого курячого паштету
Цю страву цілком можна поставити на святковий стіл.
Запечені паштети, це французька традиція. Вони часто згадуються навіть у художній літературі. Їх готують зі свининою, з кроликом, з качкою та з куркою.
Подають такі паштети, нарізавши скибочками і доповнивши свіжим хлібом. Рецептом поділилися на сайті Bien de chez nous.
Запечений курячий паштет
Інгредієнти:
- філе курячих стегенець — 600 г;
- куряча печінка — 700 г;
- дві цибулини;
- вершкове масло — 100 г;
- два яйця;
- вершки 30% — 100 мл;
- сушені прованські трави — 1 ч. л.
- сіль, свіжомелений чорний перець.
Вимийте філе, обсушіть і наріжте невеликими шматочками. Складіть у велику миску. Так само наріжте печінку. Змішайте ці два види м'яса.
Цибулю для паштету очистіть і дрібно наріжте. Розтопіть у сковороді вершкове масло. Підсмажте цибулю до м'якості та легкого золотистого кольору.
Яйця збийте з сіллю вінчиком. Додайте вершки та перемішайте. Додайте шматочки курячого м'яса. Посоліть, поперчіть і приправте прованськими травами.
Подрібніть масу блендером до однорідної консистенції. Розкладіть у дві форми для кексів. Помістіть у глибоке деко і заповніть холодною водою так, щоб вона доходила майже до країв.
Духовку нагрійте до 170 граудсів. Помістіть у неї деко з паштетами у формі та запікайте до повної готовності, близько 40 хвилин. Дайте повністю охолонути, потім приберіть у холодильник мінімум на годину.
Паштет можна приправити меленим перцем чилі, меленою паприкою, розмарином або чебрецем.
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