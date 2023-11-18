Як приготувати вишукану страву: рецепт запеченого курячого паштету

Цю страву цілком можна поставити на святковий стіл.

Запечені паштети, це французька традиція. Вони часто згадуються навіть у художній літературі. Їх готують зі свининою, з кроликом, з качкою та з куркою.

Подають такі паштети, нарізавши скибочками і доповнивши свіжим хлібом. Рецептом поділилися на сайті Bien de chez nous.

Запечений курячий паштет

Інгредієнти:

філе курячих стегенець — 600 г;

куряча печінка — 700 г;

дві цибулини;

вершкове масло — 100 г;

два яйця;

вершки 30% — 100 мл;

сушені прованські трави — 1 ч. л.

сіль, свіжомелений чорний перець.

Вимийте філе, обсушіть і наріжте невеликими шматочками. Складіть у велику миску. Так само наріжте печінку. Змішайте ці два види м'яса.

Цибулю для паштету очистіть і дрібно наріжте. Розтопіть у сковороді вершкове масло. Підсмажте цибулю до м'якості та легкого золотистого кольору.

Яйця збийте з сіллю вінчиком. Додайте вершки та перемішайте. Додайте шматочки курячого м'яса. Посоліть, поперчіть і приправте прованськими травами.

Подрібніть масу блендером до однорідної консистенції. Розкладіть у дві форми для кексів. Помістіть у глибоке деко і заповніть холодною водою так, щоб вона доходила майже до країв.

Духовку нагрійте до 170 граудсів. Помістіть у неї деко з паштетами у формі та запікайте до повної готовності, близько 40 хвилин. Дайте повністю охолонути, потім приберіть у холодильник мінімум на годину.

Паштет можна приправити меленим перцем чилі, меленою паприкою, розмарином або чебрецем.

Також ви можете приготувати смачну запечену капусту.