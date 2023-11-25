Ситно та смачно: рецепт салату з печінкою та смаженими грибами

Такий салат можна приготувати навіть на святковий стіл.

Якщо любите так звані "зимові" салати з м’ясом та майонезною заправкою, то спробуйте цей салат. Він виходить настільки ситним, що може стати навіть повноцінною вечерею, особливо, якщо вам подобається печінка.

Також цей салат можна приготувати на свято, якщо хочеться чимось замінити звичний олів'є. рецептом поділились на сайті Cookpad.

Салат з печінкою та смаженими грибами

Інгредієнти:

200 г курячої печінки;

100 г печериць;

одна цибулина;

одна морквина;

2 маринованих огірки;

2 яйця;

майонез;

сіль, мелений чорний перець та рослинна олія для смаження.

Огірок наріжте соломкою або кубиками. Яйця відваріть вкруту, остудіть, очистить та наріжте кубиками.

Печериці помите, розріжте на чотири частини та підсмажити, розрізати кожен гриб на 4-5 частин, підсмажте на слабкому вогні до готовності. Посоліть та додайте чорний перець. Дайте охолонути.

Курячу печінку ретельно промийте, дайте стекти зайвій воді, великі шматочки розріжте на кілька частин.

Обсмажте шматочки печінки на середньому вогні хвилин 7-10. Трошки підсоліть.

Цибулю та моркву поріжте соломкою. Обсмажте на пательні до м'якості. Остудіть всі інгредієнти та змішайте у салатнику. Заправте майонезом.

Перед подачею можна прикрасити салат свіжою зеленню.

Також ви можете приготувати смачний салат із гарбузом.