Класична страва: як приготувати справжній біфштекс

Біфштекс із яловичої вирізки — це дуже смачно.

Класичний біфштекс — це смачна та проста страва. Біфштекс готується зі свіжої яловичої вирізки. Він засмажується зовні до золотистої скоринки, а до цього відбивається кулінарним молотком. Знадобиться вам усього чотири інгредієнти. І у вас вийде ідеальний біфштекс.

Найкраще біфштекс готувати на пательні гриль, тоді він точно вийде підсмаженим, але якщо такої пательні у вас в арсеналі немає, то підійде і глибока пательня з товстим дном. Рецептом поділилися на сайті Gastronom.

Біфштекс

Інгредієнти:

яловича вирізка — 400 г

сіль, перець чорний мелений, олія рослинна.

З яловичої вирізки зріжте зайвий жир і промокніть паперовим рушником. Відріжте від великого шматка яловичої вирізки дві скибки завтовшки в три сантиметри. Ріжте м'ясо під прямим кутом поперек волокон.

Відрізані скибки злегка відбийте кулінарним молотком із зубцями. Але робіть це дбайливо, щоб біфштекс залишився товстеньким.

Відбитий біфштекс посоліть великою сіллю і поперчіть. Можна використовувати тільки чорний перець, а можна і суміш перців.

За бажання можна додати розмарин або чебрець. Ці приправи "дружать" із м'ясом.

Поставте сковорідку на плиту та увімкніть сильний вогонь, щоб сковорідка розжарилася. Змастіть її рослинною олією та покладіть скибки м'яса. Але не поруч, між ними має залишатися місце.

Смажте на сильному вогні з одного боку приблизно 4-7 хвилин. Потім підсмажте з іншого боку стільки ж часу.

Час смаження обирайте виходячи з того, який ступінь прожарювання ви хочете отримати. Якщо вам подобається м'ясо з кров'ю, то смажте м'ясо хвилини чотири. Любите добре просмажене м'ясо — смажте довше.

Готовий біфштекс подавайте з гілочкою розмарину. Ідеальний гарнір до біфштекса — це картопля фрі або овочевий салат.

Також ви можете приготувати до такого м'яса смачну цвітну капусту.