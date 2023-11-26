Секрет ідеального бісквіта: як домогтися, щоб випічка не кришилася і не пересихала

Готовий бісквіт можна зробити ще кращим, скориставшись перевіреним лайфхаком.

Пишний і ніжний бісквіт — мрія кожної господині. Рецептів і порад, як цього досягти, існує неймовірна кількість, і сьогодні хочемо запропонувати вам ще один перевірений спосіб. Рекомендуємо приготувати бісквіт за рецептом із блогу "Рецепти щодня". Він виходить м'яким і дуже смачним.

Бісквіт класичний

Інгредієнти:

яйце — 5 шт;

ванільний цукор — 1 пакетик;

цукор — 1 склянка;

борошно — 1 склянка;

кукурудзяний крохмаль — 1-2 ст. л.

Спосіб приготування:

Яйця розбити в чашу міксера. Додати цукор і ванільний цукор, усе збивати на великій швидкості міксера протягом 10 хвилин. Далі зі склянки борошна прибрати 1 ст. л. борошна і замінити його крохмалем.

Всипати борошно з крохмалем у яєчно-цукрову суміш і перемішувати на малих обертах міксера.

Тісто перелити в круглу роз'ємну форму, дно якої вистелене пергаментом. Розрівняти поверхню і відправити в розігріту до 180 градусів духову шафу.

Випікати до готовності протягом 40-45 хвилин. Готовність перевірити дерев'яною паличкою. Якщо при протиканні бісквіта вона суха — наша випічка готова.

Щоб бісквіт вийшов ще ніжнішим і пористішим, його ледь теплим рекомендується на деякий час щільно обмотати харчовою плівкою і відправити на 5-6 годин у холодильник. Для чого це треба? Як правило, після того, як дістають бісквіт із форми, його краї сухі, а вся волога накопичується в центрі. Якщо перед складанням залишити його на столі, то, найімовірніше, він пересохне і вже точно потребуватиме просочення. Розрізати такий бісквіт досить складно — він рветься і кришиться. Якщо ж після охолодження його замотати в плівку, то волога рівномірно розподілиться по всьому бісквіту, а плівка не дасть їй випаруватися.

Раніше Фокус писав, як приготувати торт "Чорний принц".