До Різдва: рецепт здобних булочок із цукатами

Цю смачну пишну випічку готують у Європі до Різдва.

Незабаром у всій Європі та в Україні відзначатимуть Різдво та Святвечір. Дата Святвечора залежить від того, святкує людина Різдво 25 грудня чи 7 січня. Святвечором називають останній день перед Різдвом — 24 грудня або 6 січня відповідно.

Нагадаємо, що всі християни відзначають Різдво 25 грудня, але католики і деякі православні при цьому користуються сучасним календарем, а частина православних святкують за старим юліанським календарем. Але в Біблії дата народження Ісуса Христа не згадується.

Оскільки це велике релігійне свято, то до столу готують особливі страви. І смачну випічку, наприклад різдвяні булочки. Рецептом поділилися James Martin Chef.

Здобні булочки з цукатами

Інгредієнти:

625 г білого борошна вищого ґатунку плюс ще трохи для присипання;

1 ч. л. солі;

75 г цукрової пудри;

10 г свіжих дріжджів;

375 мл теплої води.

Для начинки:

100 г вершкового сиру;

100 г нарізаних апельсинових цукатів;

цедра 2 апельсинів;

1 чайна ложка меленої кориці;

100 г нарізаних горіхів пекан, волоських горіхів та інших горіхів на ваш смак.

Для глазурі:

100 г цукрової пудри;

100 мл води;

150 г цукрової пудри;

коньяк.

Помістіть борошно, сіль, цукор і дріжджі в міксер з насадкою для тіста, додайте воду і повільно перемішайте до однорідного стану. Потім перемішуйте на середній швидкості протягом 5 хвилин, потім накрийте кришкою і залиште доти, доки об'єм не збільшиться вдвічі. Змішайте вершковий сир, апельсини, горіхи пекан, корицю й апельсинову цедру.

Коли зніматимете апельсинову цедру, намагайтеся не зачіпати білу шкірку. Тоді цедра гірчитиме.

Злегка присипте робочу поверхню борошном, розкачайте тісто в прямокутник, розподіліть начинку по всій поверхні, залишаючи краї. Скачайте ковбаску і розріжте на 7 шматочків однакового розміру. Викладіть у змащену олією роз'ємну форму діаметром 23 см і дайте збільшитися вдвічі.

Випікайте за 200 градусів приблизно 30 хвилин.

А поки приготуйте глазур: доведіть воду і цукор до кипіння, змастіть нею булочки. Збийте цукрову пудру та коньяк і полийте булочки зверху, коли вони спечуться.

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