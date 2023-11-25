До Різдва: рецепт здобних булочок із цукатами
Цю смачну пишну випічку готують у Європі до Різдва.
Незабаром у всій Європі та в Україні відзначатимуть Різдво та Святвечір. Дата Святвечора залежить від того, святкує людина Різдво 25 грудня чи 7 січня. Святвечором називають останній день перед Різдвом — 24 грудня або 6 січня відповідно.
Нагадаємо, що всі християни відзначають Різдво 25 грудня, але католики і деякі православні при цьому користуються сучасним календарем, а частина православних святкують за старим юліанським календарем. Але в Біблії дата народження Ісуса Христа не згадується.
Оскільки це велике релігійне свято, то до столу готують особливі страви. І смачну випічку, наприклад різдвяні булочки. Рецептом поділилися James Martin Chef.
Здобні булочки з цукатами
Інгредієнти:
- 625 г білого борошна вищого ґатунку плюс ще трохи для присипання;
- 1 ч. л. солі;
- 75 г цукрової пудри;
- 10 г свіжих дріжджів;
- 375 мл теплої води.
Для начинки:
- 100 г вершкового сиру;
- 100 г нарізаних апельсинових цукатів;
- цедра 2 апельсинів;
- 1 чайна ложка меленої кориці;
- 100 г нарізаних горіхів пекан, волоських горіхів та інших горіхів на ваш смак.
Для глазурі:
- 100 г цукрової пудри;
- 100 мл води;
- 150 г цукрової пудри;
- коньяк.
Помістіть борошно, сіль, цукор і дріжджі в міксер з насадкою для тіста, додайте воду і повільно перемішайте до однорідного стану. Потім перемішуйте на середній швидкості протягом 5 хвилин, потім накрийте кришкою і залиште доти, доки об'єм не збільшиться вдвічі. Змішайте вершковий сир, апельсини, горіхи пекан, корицю й апельсинову цедру.
Коли зніматимете апельсинову цедру, намагайтеся не зачіпати білу шкірку. Тоді цедра гірчитиме.
Злегка присипте робочу поверхню борошном, розкачайте тісто в прямокутник, розподіліть начинку по всій поверхні, залишаючи краї. Скачайте ковбаску і розріжте на 7 шматочків однакового розміру. Викладіть у змащену олією роз'ємну форму діаметром 23 см і дайте збільшитися вдвічі.
Випікайте за 200 градусів приблизно 30 хвилин.
А поки приготуйте глазур: доведіть воду і цукор до кипіння, змастіть нею булочки. Збийте цукрову пудру та коньяк і полийте булочки зверху, коли вони спечуться.
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