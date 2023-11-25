На свята та до вечері: рецепт салата "Улюблене бажання"

Це салат викладається шарами та смакує всім.

Салат "Улюблене бажання" дуже легко приготувати та він навіть може замінити на святковому столі такі салати, як Олів'є, чи "Оселедець під шубою".

Всі інгредієнти дуже прості, а салат виходить смачним та ситним. Рецептом поділились на сайті Cookpad.

Салат "Улюблене бажання"

Інгредієнти:

два курячих філе;

чотири картоплини;

дві морквини;

400 г печериці;

одна середня цибулина;

три зубчики часнику;

два яйця;

майонез, сіль, перець.

Печериці наріжте пластинами. Цибулю наріжте напівкільцями. Підсмажте гриби з цибулею на сковороді.

Додайте сіль та перець до свого смаку та подрібнений часник. Якщо смак часнику вам не подобається, цей етап можна пропустити.

Картоплю та моркву помийте, та відваріть до готовності. Очистить та натріть на крупній тертці.

Куряче філе посоліть та поперчіть. Обсмажте на сковороді на рослинній олії під кришкою. Також можна посолити, поперчити та запекти у духовці.

Розберіть м'ясо на волокна.

Яйця збийте, посоліть та засмажте тонкий омлет-млинчик. Наріжте омлет тонкою соломкою. Тепер зберіть салат. Всі інгредієнти викладайте шарами, промазуючи майонезом. Спочатку картопля, потім морква, потім куряче філе, гриби, а зверху викладіть омлет. Салат "Улюблене бажання" готовий.

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