Приголомшливий десерт: рецепт дуже смачного Бостонського кремового торта
Це популярний американський торт, який придумав французький шеф-кухар і який став відомим у всьому світі.
Бостонський пиріг, або торт із бостонським кремом — це американський десерт, створений французьким шеф-кухарем Анезіном, коли він працював у відомому готелі Parker House. Це символ столиці Массачусетса. Торт дуже простий, складається лише з бісквітної основи, заварної начинки та покриття з шоколадного ганашу (у деяких варіантах також додається прикраса з мигдальних пластівців). Ось і все. І торт виходить дуже смачним. Рецептом поділилися на сайті Misya.
Інгредієнти розраховані на 2 форми діаметром 20-22 см.
Бостонський кремовий торт
Інгредієнти:
Для тіста:
- 200 г борошна;
- 20 г кукурудзяного або картопляного крохмалю;
- 220 г вершкового масла;
- 2-3 столові ложки молока;
- 200 г цукру;
- 4 яйця;
- 1/2 пакетика розпушувача;
- 1 ч. л. ванільної есенції;
- 1 щіпка солі.
Для крему:
- 250 мл молока;
- 2 яєчних жовтки;
- 20 г борошна;
- 50 г цукру;
- 1 ч. л. ванільної есенції.
Для покриття:
- 130 г темного шоколаду;
- 100 г свіжих вершків;
- 1 склянка води.
Для сиропу:
- 1 ст. л. цукру;
- 1 ст. л. рому (за бажанням);
- 1/2 лимона (цедра).
Спочатку підготуйте основу: збийте масло з цукром до отримання пінистої суміші.
Коли суміш добре збита, додавайте по одному яйцю і добре перемішуйте.
Поступово додайте просіяне борошно, кукурудзяний крохмаль і дріжджі і, нарешті, додайте ваніль.
Змастіть олією і борошном дві форми, розділіть суміш навпіл між двома формами, вирівняйте поверхні і готуйте 25-30 хвилин за температури 170-180°C у попередньо розігрітій духовці.
Ви також можете використовувати одну форму з високими бортиками діаметром 22 см і готувати все разом за температури 170°C протягом 40-45 хвилин, а після приготування розрізати на 2 коржі.
Після приготування дайте бісквіту охолонути.
Тим часом приготуйте крем: жовтки збийте з цукром, потім додайте борошно.
Додайте молоко, нагрівши його, потім перекладіть у каструлю, в якій було молоко, і варіть на слабкому вогні, постійно помішуючи, доки не отримаєте густий крем.
Помістіть назад у миску і дайте охолонути, прикриваючи харчовою плівкою.
Приготуйте сироп, довівши до кипіння воду з цукром, ромом і лимоном.
Покладіть перший корж на сервірувальну тарілку, змастіть його невеликою кількістю сиропу і покрийте кремом, потім закрийте другим коржем, попередньо злегка намочивши сиропом і цей.
Дайте торту постояти в холодильнику щонайменше 30 хвилин.
Нарешті приступаємо до прикрашання: крупно нарізаємо (або ламаємо) шоколад, доводимо майже до кипіння вершки, заливаємо ними шоколад і перемішуємо до його повного розчинення.
Дістаньте торт із холодильника, полийте ганашем, покриваючи всю верхню поверхню і даючи йому трохи стекти по краях, потім знову поставте торт у холодильник ще на 30 хвилин.
Торт із бостонським кремом готовий, залишилося тільки його тільки нарізати і подати.
Якщо ви хочете приготувати ідеальний бісквіт, скористайтеся нашими порадами.