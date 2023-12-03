Зелений, чорний, білий: учені довели, що 2 чашки чаю на день допомагають поліпшити здоров'я

Під час трирічного дослідження вчені виявили, що вживання чаю допомагає підвищити працездатність мозку і покращує пам'ять з віком.

Учені виявили, що вживання двох чашок чаю на день допомагає захистити життєво важливі органи з віком, повідомляє Mirror.

Експерти стверджують, що цей напій може допомогти захистити пам'ять із віком. Це пов'язано з тим, що природні хімічні речовини, що містяться в чаї, які називають флавоноїди, підвищують працездатність мозку, що, своєю чергою, допомагає поліпшити пам'ять. У дослідженні наголошується, що ефект один і той самий, незалежно від того, віддаєте перевагу ви чорному чи білому чаю.

Учені дійшли такого висновку після вивчення того, як флавоноїди — антиоксиданти, що містяться в багатьох овочах, фруктах, як-от яблука та ягоди, а також у чаї та вині, — вплинули на пам'ять понад 3500 здорових людей, старших за 60 років.

Одна дослідницька група приймала 500 мг на день, що відповідає двом чашкам чаю. Тим часом іншій групі давали плацебо. Під час трирічного дослідження учасникам давали завдання на запам'ятовування слів, щоб перевірити їхню пам'ять. А наприкінці дослідження з'ясувалося, що в тих, хто пив чай, показники пам'яті в середньому збільшилися з 10,5% до 16%.

Професор Гюнтер Кунле з Університету Редінга сказав, що чаювання — "найпростіший спосіб" збільшити споживання антиоксидантів.

"Двох чашок вистачить багатьом людям. Якщо ви п'єте чай, не має значення, чи хочете ви молока — це не впливає на засвоєння флавоноїдів", — додав він.

Тим часом доктор Скотт Смолл із Колумбійського університету в США каже, що вікова втрата пам'яті у різних людей варіюється.

"Якщо це пов'язано з відмінностями у споживанні флавоноїдів, ми побачимо ще більш істотне поліпшення у людей, які поповнюють запаси флавоноїдів у віці від 40 до 50 років", — стверджує Смолл.

Є й інші переваги чаю для здоров'я. Вчені вважають, що вживання зеленого чаю може допомогти запобігти артриту.

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