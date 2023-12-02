Простий рецепт смачного десерту: як приготувати торт "Нутелла"

Торт виходить ніжним і ароматним.

Торт "Нутелла" припаде до смаку тим, хто любить однойменну шоколадну пасту. І рецепт дуже простий. З ним впорається навіть кондитер-початківець. Тож запасіться інгредієнтами і готуйте смачний торт. Рецептом поділилися на сайті Cookpad.

Торт "Нутелла"

Інгредієнти:

6 яєць (4 для тіста, 2 для крему);

3 склянки цукру (1,5 для тіста, 1,5 для крему);

3 ст. л. меду;

5 ст. л. какао;

2 ч. л. соди;

2 ч. л. оцту;

5,5 склянки борошна (5 для тіста, 0,5 для крему);

1 літр молока;

3 ст. л. крохмалю;

300 г вершкового масла;

2 г ваніліну.

Для початку розм'якшене масло порубайте невеликими шматочками і відправте в каструлю. Додайте 4 яйця, близько 350 грамів цукру, мед і какао. Відправте все на водяну баню. Коли маса стане рідкою і повністю однорідною, додайте гашену оцтом соду.

Зніміть масу з вогню і поступово додайте чотири склянки борошна. Викладіть тісто на стіл, присипаний борошном, і за потреби додайте решту борошна. Вимісіть еластичне тісто, щоб не липло до рук. Розділіть на шість однакових порцій.

Цей торт можна зробити круглим, або спекти коржі за розміром дека. Тонко розкачайте кожну порцію тіста, викладіть на деко і відправте в заздалегідь розігріту до 180 градусів духовку на 4 хвилини. Перевіряйте, коржі не повинні вийти пересушеними.

Поки печуться коржі, можна зайнятися кремом. Для цього необхідно з'єднати яйця з цукром і ретельно збити. Всипте крохмаль і борошно, добре перемішайте. Додайте молоко і збийте масу до однорідності. Крем у сотейнику поставте на невеликий вогонь і доведіть до кипіння. Коли він почне густіти, а на поверхні з'являться бульбашки, зніміть з вогню й остудіть.

Коли крем охолоне, збийте його з вершковим маслом. За бажання можна додати ванілін. Класичний рецепт торта "Нутелла" можна змінювати, приготувавши інший крем. Коржі промажте кремом і залиште торт просочуватися на ніч.

Коли торт "Нутелла" охолоне, його можна прикрасити тертим або розтопленим шоколадом, присипати какао або додати трохи кокосової стружки.

Також ви можете приготувати дуже смачний мигдально-шоколадний торт.