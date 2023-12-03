Гарбузові млинці з корицею: найкраще, що можна запропонувати на сніданок
Такі млинці чудово підійдуть до чаю або кави.
Гарбуз — продукт не тільки корисний, а й універсальний. Його використовують для приготування супів, запіканок, десертів, салатів і безлічі інших страв. Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати гарбузові млинці з корицею. Незвичайне поєднання смаків не залишить байдужим нікого, а як їх зробити, розповіла автор кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день".
Гарбузові млинці з корицею
Інгредієнти:
- яйця – 3 шт;
- цукор – 60 г;
- сіль – дрібка;
- борошно – 150 г;
- розпушувач – 1 ч. л;
- вершкове масло – 30 г;
- молоко – 300 мл;
- кориця мелена – 1 ч. л;
- пюре з гарбуза – 200 г.
Спосіб приготування:
Гарбуз для пюре запекти в духовці. Приготоване таким способом воно виходить менш рідким.
Готовий гарбуз розім'яти виделкою в пюре, скласти отриману масу в глибокий посуд або чашу міксера. Туди ж додати яйця, сіль і цукор, збити вінчиком до однорідності. Далі всипати корицю, розтоплене вершкове масло, перемішати. У борошно ввести розпушувач, перемішати й просіяти все в загальну масу. Розмішати до однорідності.
Наприкінці приготування тіста влити в чашу до перемішаних інгредієнтів гаряче молоко і ще раз добре вимішати, щоб не було грудочок.
Залишити тісто на 15-30 хвилин, після чого посмажити млинці на розігрітій сковороді з двох боків до готовності. Для першого млинця сковороду обов'язково змастити олією.
Раніше Фокус писав, як приготувати суп із запеченого гарбуза.