Гарбузові млинці з корицею: найкраще, що можна запропонувати на сніданок

Такі млинці чудово підійдуть до чаю або кави.

Гарбуз — продукт не тільки корисний, а й універсальний. Його використовують для приготування супів, запіканок, десертів, салатів і безлічі інших страв. Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати гарбузові млинці з корицею. Незвичайне поєднання смаків не залишить байдужим нікого, а як їх зробити, розповіла автор кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день".

Гарбузові млинці з корицею

Інгредієнти:

яйця – 3 шт;

цукор – 60 г;

сіль – дрібка;

борошно – 150 г;

розпушувач – 1 ч. л;

вершкове масло – 30 г;

молоко – 300 мл;

кориця мелена – 1 ч. л;

пюре з гарбуза – 200 г.

Спосіб приготування:

Гарбуз для пюре запекти в духовці. Приготоване таким способом воно виходить менш рідким.

Готовий гарбуз розім'яти виделкою в пюре, скласти отриману масу в глибокий посуд або чашу міксера. Туди ж додати яйця, сіль і цукор, збити вінчиком до однорідності. Далі всипати корицю, розтоплене вершкове масло, перемішати. У борошно ввести розпушувач, перемішати й просіяти все в загальну масу. Розмішати до однорідності.

Наприкінці приготування тіста влити в чашу до перемішаних інгредієнтів гаряче молоко і ще раз добре вимішати, щоб не було грудочок.

Залишити тісто на 15-30 хвилин, після чого посмажити млинці на розігрітій сковороді з двох боків до готовності. Для першого млинця сковороду обов'язково змастити олією.

Раніше Фокус писав, як приготувати суп із запеченого гарбуза.