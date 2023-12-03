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Святкова закуска з оселедцем: легкий і швидкий рецепт

Оксана Ханас
Фото: kristinazizian/instagram

така закуска не затримається на столі.

Смачні та красиві закуски прикрасять будь-який стіл. Вони з'їдаються першими, тому краще готувати їх побільше. Своїм перевіреним рецептом святкової закуски ділиться відомий кулінарний блогер Христина Азізян. Поєднання буряка та оселедця нагадують смак знаменитого салату, а зелень надає їй цікавого та пікантного присмаку.

Швидка закуска з буряком та оселедцем

Інгредієнти:

  • тарталетки — 6-8 шт;
  • листовий салат;
  • буряк великий відварений або запечений — 2 шт;
  • часник — 1-2 зубчики;
  • сіль, чорний перець — за смаком;
  • майонез (або сметана) — 1 ст. л;
  • філе оселедця — 200-250 г;
  • червона цибуля — 1 шт;
  • кріп.

Спосіб приготування:

Буряк натерти на дрібній тертці. Додати часник, сіль, перець.

У кожну тарталетку викласти листочки салату. На салатне листя розподілити ложку буряка зі спеціями. Зверху викласти два шматочки філе оселедця, з боків — півкільця цибулі, по центру — кріп.

Якщо ви плануєте приготувати більше закуски, то кількість продуктів збільшуйте відповідно. Для такої закуски краще купити вже готове філе оселедця шматочками.

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