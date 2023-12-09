Смачна закуска, або гарнір: цвітна капуста, смажена в клярі
Цей кляр підійде і для інших овочів, наприклад, для гарбуза.
Смажені в клярі суцвіття цвітної капусти — це чудова закуска, яку можна подати до столу як гарнір.
Рецепт не доставляє труднощів: бланшовані суцвіття вмочують у простий кляр з яйця, води та борошна, а потім обсмажують в олії. Щоб отримати ідеальні шматочки, просто зверніть увагу на фазу бланшування суцвіть, які не повинні розварюватися, але залишатися хрусткими. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.
Цвітна капуста, смажена в клярі
Інгредієнти:
- 1 головка цвітної капусти;
- 1 яйце;
- 200 мл холодної води;
- 200 г борошна;
- цедра 1 лимона;
- півпакетика швидкорозчинних дріжджів;
- 1 літр рослинної (арахісової) олії;
- сіль.
Щоб приготувати смажені в клярі суцвіття цвітної капусти, очистіть і розділіть на суцвіття качан цвітної капусти. Вони не мають бути надто великими, тому за потреби розріжте їх навпіл. Промийте суцвіття під проточною водою.
Наповніть велику каструлю водою і доведіть до кипіння. Коли вода почне закипати, додайте ложку оцту і дрібку солі. Вмочіть суцвіття і дайте їм бланшуватися 5-7 хвилин: вони мають залишатися хрусткими. Після приготування злийте з них воду і дайте охолонути. Потім приготуйте тісто: у миску додайте яйце, холодну воду і добре перемішайте. Також додайте дрібку солі та терту цедру лимона.
Потім додайте борошно, розпушувач і добре перемішайте всі інгредієнти виделкою або вінчиком, щоб вийшла добре перемішана суміш без грудочок.
Нагрійте рослинну олію на пательні, поки вона не досягне температури 170°. Вмочіть суцвіття цвітної капусти в кляр і обсмажуйте їх по кілька штук протягом кількох хвилин, поки вони не стануть золотистими. Дістаньте їх шумівкою і дайте стекти зайвій олії на паперовому рушнику. За потреби додайте дрібку солі і смажені суцвіття цвітної капусти готові до вживання.
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