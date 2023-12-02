Смачні та соковиті: як приготувати ідеальні чебуреки

Класичні чебуреки готуються з бараниною, але ви можете взяти будь-який фарш до вашого смаку.

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Щоб чебуреки вийшли смачними, слід дотримуватися кількох правил. Тоді вони вийдуть такими, як треба: тонкими, повітряними, із хрусткими краями та соковитою начинкою.

Рецептом поділилася українська кулінарка Лілія Цвіт.

Чебуреки

Інгредієнти:

Для смаження:

олія рослинна рафінована — 500 мл.

Для тіста:

борошно — 450 г;

молоко — 247 г;

сіль — 5 г.

Для начинки:

фарш — 500 г (із баранини, яловичини або суміші яловичини та свинини);

цибуля ріпчаста — 75 г;

часник — 2 зубчики;

сіль, свіжомелений чорний перець.

Цибулю дрібно наріжте, посоліть і помніть руками, часник подрібніть. Змішайте фарш із цибулею, часником і чорним перцем, перемішайте. Відставте, поки готуєте тісто.

Замісіть тісто з усіх зазначених інгредієнтів. Воно має вийти міцним і пружним. Накрийте перевернутою мискою та залиште на пів години.

Розділіть тісто на порції приблизно по 60 г, скачайте в кульки й дайте полежати 10 хвилин.

Розкачайте кульки в тонкі кола діаметром 12-15 см. На одну половину кола покладіть 50 г фаршу. Змочіть краї кола водою, накрийте фарш другою половиною і злегка притисніть його навколо начинки, випустивши повітря. Пальцями добре обтисніть тісто по краю.

Край тіста притисніть виделкою.

У сотейник налийте олію та поставте на невеликий вогонь. Обсмажуйте чебуреки в розігрітій олії з обох боків по дві штуки за раз. Готові чебуреки кладіть на блюдо, вистелене паперовими рушниками, щоб увібрався зайвий жир.

Пам'ятайте, олія для обсмажування чебуреків достатньо нагрілася, коли від опущеної в неї сухої дерев'яної шпажки піднімаються дрібні бульбашки.

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