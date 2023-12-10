Тане в роті: рецепт дивовижного торта "Норвезький"

Меренга, мигдаль, ніжний корж і заварний крем дають приголомшливе поєднання смаків.

Довгими зимовими вечорами що може бути кращим, ніж посиденьки за чашкою чаю або кави зі шматочком смачного тортика? Якщо ви ще в пошуках цікавого рецепта десерту, пропонуємо спробувати приготувати неймовірний торт "Норвезький", рецептом якого поділилася блогерка Юлія Козак. Його приготування займе час, але результат того вартий"

Торт "Норвезький" (Verdens beste kake)

Інгредієнти:

Для коржа:

жовтки — 5 шт;

борошно — 150 г;

вершкове масло — 150 г;

цукрова пудра — 150 г;

розпушувач — 1 ч. л;

молоко — 5 ст. л.

Для меренги:

білки — 5 шт;

цукор — 180 г;

сіль — щіпка;

мигдаль — 100 г.

Для крему:

яйця — 2 шт;

борошно — 50 г;

цукор — 120 г;

молоко — 500 мл;

вершки (33%-35%) — 200 мл;

цукрова пудра — 30 г.

Спосіб приготування:

Спочатку необхідно приготувати корж. Взяти яйця кімнатної температури, акуратно відокремити білки від жовтків.

В окрему ємність викласти розм'якшене вершкове масло, додати цукрову пудру і по одному додавати жовтки, збиваючи міксером. Влити молоко кімнатної температури і добре все перемішати. Просіяти борошно і розпушувач, збити трохи міксером, щоб усі інгредієнти змішалися.

Далі готуємо меренгу. Для цього до білків необхідно додати сіль і збити міксером до появи пишної світлої піни. На цьому етапі слід поступово додавати цукор, не припиняючи збивати до стійких піків.

Мигдаль нарізати досить великими шматочками, на половинки або четвертинки.

Деко застелити пергаментом і викласти спочатку тісто, рівномірно розподіляючи. Далі — меренга. Посипати її подрібненим мигдалем. Відправити все в розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин.

Поки корж і меренга печуться, готуємо заварний крем. Для цього необхідно змішати яйця з цукром, додати трохи борошна і перемішати. Влити молоко кімнатної температури і знову перемішати, поставити все на маленький вогонь у посуді з товстим дном. Щойно маса закипить, варити ще кілька хвилин до загустіння, постійно помішуючи, щоб не було грудочок. Накрити крем плівкою в контакт і залишити його вистигати до кімнатної температури.

Вершки попередньо охолодити в морозильній камері та збити міксером. Коли маса помітно збільшиться в об'ємі, додати цукрову пудру і збивати ще кілька хвилин до стійких піків. Додати заварний крем у вершки, постійно збиваючи міксером.

Корж розрізаємо на 2 або 4 частини. Викласти одну його частину на блюдо і змастити кремом, рівномірно розподіляючи його по поверхні, потім все повторити. Верхній корж покрити кремом і посипати мигдалем. Найсмачніший торт у світі готовий. Дайте йому просочитися хоча б кілька годин, і можна подавати на стіл.

Раніше Фокус писав, як приготувати торт "Різдвяне поліно".