Торт "Різдвяне поліно": максимально простий рецепт

Різдвяне поліно — традиційний торт у вигляді поліна, який подають на святковий стіл. Ця традиція походить від середньовічного звичаю спалення різдвяного поліна.

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Різдвяне поліно багато хто включає у святкове меню. Пропонуємо вам дуже простий, але від цього не менш смачний рецепт. Додайте до крему трохи кави і звичний смак заграє новими барвами. Рецепт опублікував Youtube-канал "Смачна хвилинка".

Інгредієнти

тісто листкове — 450 г;

масло вершкове — 400 г;

молоко згущене — 380 г (1 банка);

кава натуральна мелена — 2 ч.л.

Приготування

Крок 1

Розкачайте розморожене листкове тісто і поріжте його на смужки завширшки 1,5-2 см. Розмістіть їх на деку, застеленому пергаментом або силіконовим килимком. Випікайте в духовці за температури 200˚C приблизно 10-15 хвилин.

Крок 2

Приготуйте крем. Збийте розм'якшене вершкове масло за допомогою міксера, додайте згущене молоко та каву і знову все ретельно збийте.

Крок 3

Розкладіть на рівній поверхні харчову плівку у 2-3 шари. Викладіть на плівку крем, потім 4-5 листкових паличок, потім знову крем і т. д. Не забудьте залишити кілька паличок для прикраси торта.

Крок 4

Згорніть щільний "рулет" і добре зафіксуйте в нього краї. Поставте торт у холодильник щонайменше на 12 годин.

Крок 5

Зніміть акуратно плівку. Перетріть руками залишені для прикраси палички на крихту і прикрасьте нею торт.

Великою перевагою цього торта є те, що його можна приготувати заздалегідь і заморозити. Після розморожування він буде тільки смачнішим.

Торт Різдвяне поліно

Нагадаємо ще один рецепт смачної домашньої випічки: торта "Чорний принц". Торт із романтичною назвою вважається класичним десертом і отримав свою назву через колір коржів, до складу яких входить какао.

Раніше Фокус писав, як приготувати найпростіший і неймовірно смачний десерт — торт "Жіночий каприз". Цей бісквітний торт готується з класичним масляним кремом.