Аромат свята: свинячі крученики в підливі з білих грибів
Традиційні українські крученики з білими грибами прикрасять будь-який святковий стіл. Подавайте їх гарячими, щоб повною мірою насолодитися ароматом страви.
Приготуйте до Нового року або Різдва традиційну страву української кухні — крученики. М'ясо за цим рецептом виходить дуже ніжним, а білі гриби надають страві чудового аромату. Рецептом смачних кручеників поділився сайт "Все про страви".
Інгредієнти
- м'ясо (свинячий биток) — 300 г;
- яйця — 2 шт;
- сушені білі гриби — 50 г;
- цибуля ріпчаста — 1 шт;
- борошно пшеничне — 1 ст. л.;
- вершки або сметана — 1 ст. л.;
- часник — 1 зубок;
- сіль, чорний мелений перець — за смаком;
- улюблені спеції — за бажанням;
- олія рослинна для смаження — 2 ст.л.;
- зелень — кілька гілочок петрушки та/або кропу.
Приготування
Крок 1
Підготуйте м'ясо. Биток наріжте пластинами завтовшки приблизно 1 см. Тонко відбийте їх на дошці кухонним молотком. Складіть у миску, приправте сіллю, перцем та улюбленими спеціями. Замість солі можна використовувати соєвий соус — так м'ясо буде ще ніжнішим.
Накрийте миску кришкою і залиште маринуватися на кілька годин.
Крок 2
Сушені білі гриби промийте та замочіть у холодній воді мінімум на годину. Коли гриби розмокнуть, поставте їх у цій же воді на вогонь і варіть їх до м'якості. вимкніть вогонь і дайте грибам охолонути.
Крок 3
Візьміть приблизно третину грибів і дрібно поріжте. розбийте в миску яйця, посоліть, збийте вінчиком. Додайте до яєць гриби та дрібно порізану зелень.
Крок 4
Приготуйте омлет. Розігрійте пательню з невеликою кількістю рослинної олії. Вилийте на сковороду яєчну суміш, обсмажте з двох боків. Поріжте на шматочки розміром у половину відбитих пластів м'яса.
Крок 5
Скрутіть крученики. На край відбитого пласта м'яса покладіть шматочок омлету і щільно скрутіть. Кожен рулетик загорніть у фольгу як цукерку, добре підтискаючи з кінців, щоб крученики вийшли гарної форми.
Крок 6
Нагрійте сковорідку, змащену олією, і обсмажте рулетики у фользі кілька хвилин з кожного боку, щоб м'ясо "прихопилося" і тримало форму.
Крок 7
Викладіть рулетики в миску, дайте охолонути і розгорніть. Сік, який утворився, не виливайте, він піде в підливу.
Крок 8
Приготуйте підливу. Цибулю та гриби наріжте дрібними кубиками. Розігрійте сковорідку з рослинною олією, викладіть у неї цибулю, обсмажте до прозорості. Додайте гриби, тушкуйте ще хвилин п'ять. Ложку борошна розведіть у половині склянки остиглого грибного бульйону, щоб не було грудочок. Додайте в сковороду, добре перемішайте.
Крок 9
Додайте ще 1,5 склянки грибного відвару та м'ясний сік. Продовжуйте готувати, поки підлива не почне густіти. Додайте дрібно рубаний часник, сіль і перець за смаком.
Крок 10
Зменшіть вогонь до мінімуму, додайте вершки, перемішайте і готуйте ще 5 хвилин.
Крок 11
Підготуйте форму для запікання. Змастіть її дно та боки рослинною олією. Розігрійте духовку до 180 градусів.
Крок 12
Складіть крученики у форму, залийте підливою. Накрийте форму фольгою і запікайте крученики в духовці 20 хвилин.
Крок 13
Готову страву подавайте до столу гарячою.
Нагадаємо, ще один рецепт традиційної української кухні — яворівський пиріг. Ця страва, мабуть, найвідоміша випічка Західної України.
Раніше Фокус розповів про дуже смачну національну страву — справжні українські цибульники. Цибульники, або цибуляники — це смачні оладки з цибулею, які часто подають до борщу замість хліба, або їдять зі сметаною.