Традиційна українська кухня: рецепт яворівського пирога
Яворівський пиріг — це, мабуть, найвідоміша випічка Західної України.
Рецептів яворівського пирога існує дуже багато. Кожна господиня орієнтується на ті продукти, які в неї на той час були під рукою. Але основні інгредієнти залишаються незмінними. Це прямокутний пиріг із дріжджового тіста з начинкою з картоплі та гречки. Тісто виходить тонким, а начинки має бути багато.
Яворівський пиріг готують на Великдень і хрестини, на Різдво та весілля, а з огляду на доволі прості інгредієнти — і просто в будні. Рецептом поділилися на каналі "Львівські пляцки".
Можна навіть узяти готове листкове дріжджове тісто, щоб не готувати його самостійно. А в начинку можна додати кубики сиру. Наступного дня пиріг можна підсмажити на сковорідці та подавати зі сметаною.
Яворівський пиріг
Інгредієнти:
Для тіста:
- 100 мл води;
- 25 мл молока;
- 15 г цукру;
- 12-13 г дріжджів;
- 1 яйце;
- 280 г борошна;
- 5 г солі;
- 35 мл олії.
Для начинки:
- 150 г гречаної крупи;
- 150 мл води;
- 300 г цибулі;
- 80 мл олії;
- 1 кг почищеної картоплі;
- 50 г натертої цибулі;
- 1 ч. л. солі;
- 1 ч. л. чорного меленого перцю.
Заздалегідь зваріть гречку до напівготовності, вона доготується вже разом із пирогом. Картоплю відваріть до готовності в підсоленій воді та потовчіть на пюре.
Цибулю наріжте дрібними кубиками та підсмажте на олії.
Візьміть велику миску, де будете змішувати начинку. Викладіть у миску картоплю та обсмажену цибулю.
Всипте в миску до начинки напівготову гречку і вбийте 1 яйце.
Посоліть і поперчіть до свого смаку, перемішайте начинку.
Тепер готуйте тісто. Змішайте 100 мл води і 25 мл молока, додайте 15 г цукру і 15 г дріжджів. Перемішайте все і додайте яйце. Знову перемішайте. Додайте борошно і знову перемішайте. Додайте сіль і влийте 35 мл олії. Знову замісіть тісто. І залиште підійматися на годину.
Змастіть форму олією, або смальцем.
Посипте дошку або стіл борошном і розкачайте 2/3 тіста в довгий пласт, щоб покрити дно і боки форми.
Викладіть тісто у форму, щоб воно потрапило і за краї форми, але сильно не притискайте, бо потім ми будемо загортати бортики. Викладіть всередину начинку і розрівняйте.
Розкачайте 1/3 частину тіста, що залишилося, в тонкий пласт за розмірами форми і накрийте пиріг.
Тепер защипніть краї пирога з верхнім шаром тіста.
Змастіть пиріг яйцем і запікайте яворівський пиріг у розігрітій до 40 хвилин духовці за температури 180 градусів.
Нарізайте та подавайте.
Також ви можете приготувати англійський пиріг із хрустким тістом і ніжною начинкою .