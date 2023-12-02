Аромат праздника: свиные крученики в подливе из белых грибов
Традиционные украинские крученики с белыми грибами украсят любой праздничный стол. Подавайте их горячими, чтобы в полной мере насладиться ароматом блюда.
Приготовьте к Новому году или Рождеству традиционное блюдо украинской кухни – крученики. Мясо по этому рецепту получается очень нежным, а белые грибы придают блюду восхитительный аромат. Рецептом вкуснейших кручеников поделился сайт "Все про страви".
Ингредиенты
- мясо (свиной биток) – 300 г;
- яйца – 2 шт.;
- сушеные белые грибы – 50 г;
- лук репчатый – 1 шт.;
- мука пшеничная – 1 ст. л.;
- сливки или сметана – 1 ст.л.;
- чеснок – 1 зубок;
- соль, черный молотый перец– по вкусу;
- любимые специи – по желанию;
- масло растительное для жарки – 2 ст.л.;
- зелень – несколько веточек петрушки и/или укропа.
Приготовление
Шаг 1
Подготовьте мясо. Биток нарежьте пластинами толщиной примерно 1 см. Тонко отбейте их на доске кухонным молотком. Сложите с миску, приправьте солью, перцем и любимыми специями. Вместо соли можно использовать соевый соус – так мясо будет еще нежнее.
Накройте миску крышкой и оставьте мариноваться на пару часов.
Шаг 2
Сушеные белые грибы промойте и замочите в холодной воде минимум на час. Когда грибы размокнут, поставьте их в этой же воде на огонь и варите их до мягкости. выключите огонь и дайте грибам остыть.
Шаг 3
Возьмите примерно треть грибов и мелко порежьте. разбейте в миску яйца, посолите, взбейте венчиком. Добавьте к яйцам грибы и мелко порезанную зелень.
Шаг 4
Приготовьте омлет. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Вылейте на сковороду яичную смесь, обжарьте с двух сторон. Порежьте на кусочки размером в половину отбитых пластов мяса.
Шаг 5
Сверните крученики. На край отбитого пласта мяса положите кусочек омлета и плотно сверните. Каждый рулетик заверните в фольгу как конфету, хорошо поджимая с концов, чтобы крученики получились красивой формы.
Шаг 6
Нагрейте сковороду, смазанную растительным маслом, и обжарьте рулетики в фольге несколько минут с каждой стороны, чтобы мясо "прихватилось" и держало форму.
Шаг 7
Выложите рулетики в миску, дайте остыть и разверните. Сок, который образовался, не выливайте, он пойдет в подливу.
Шаг 8
Приготовьте подливу. Лук и грибы нарежьте мелкими кубиками. Разогрейте сковороду с растительным маслом, выложите в нее лук, обжарьте до прозрачности. Добавьте грибы, тушите еще минут пять. Ложку муки разведите в половине стакана остывшего грибного бульона, чтобы не было комочков. Добавьте в сковороду, хорошо перемешайте.
Шаг 9
Добавьте еще 1,5 стакана грибного отвара и мясной сок. Продолжайте готовить, пока подливка не начнет густеть. Добавьте мелко рубленый чеснок, соль и перец по вкусу.
Шаг 10
Уменьшите огонь до минимума, добавьте сливки, перемешайте и готовьте еще 5 минут.
Шаг 11
Подготовьте форму для запекания. Смажьте ее дно и бока растительным маслом. Разогрейте духовку до 180 градусов.
Шаг 12
Сложите крученики в форму, залейте подливой. Накройте форму фольгой и запекайте крученики в духовке 20 минут.
Шаг 13
Готовое блюдо подавайте к столу горячим.
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