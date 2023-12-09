Смачна та ніжна страва: рецепт курячої грудки з лимоном

Це простий рецепт другої страви з м'яса, ідеальної для повсякденної вечері.

Куряча грудка з лимоном — проста та корисна страва, яка сподобається кожному. Усього кілька хвилин — і на стіл подається м'яке та соковите м'ясо з ніжним соусом із легким цитрусовим ароматом. Ця страва готується всього за кілька хвилин і залишається м'якою та соковитою завдяки додаванню лимона, який разом з олією та м'ясним соком створює чудовий соус, що змочує цей дуже пісний і тому досить сухий шматок білого м'яса. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

Куряча грудка з лимоном

Інгредієнти:

600 г курячої грудки;

60 г борошна;

2 гілочки чебрецю;

сік і цедра 1/2 лимона;

оливкова олія, сіль, перець.

Щоб приготувати курячу грудку з лимоном, спочатку, якщо ви купили цілу грудку, наріжте її скибочками. Потім змастіть кожну скибочку лимонним соком, перш ніж викласти її на тарілку, посипану борошном.

Нагрійте трохи рослинної олії на сковороді. Коли вона стане гарячою, додайте скибочки курячої грудки, посипані чебрецем, і обсмажте їх з обох боків. Приправте сіллю і перцем, потім відкладіть м'ясо на тарілку. У сковороду виливаємо лимонний сік, що залишився, і кладемо терту цедру лимона. Коли будете натирати цедру, намагайтеся не зачіпати білі перемички — тоді цедра гірчитиме.

Додайте кілька щіпок борошна і перемішайте, щоб вийшов свого роду соус. Поверніть м'ясо в сковороду і готуйте ще кілька хвилин, додавши трохи води. Розкладіть лимонну курячу грудку по тарілках і відразу подавайте з соусом.

Ідеально до такого м'яса підійде картопляне пюре, або простий білий рис. Як варити рис, ми розповідали раніше.