Десерт із морквою: рецепт торта "Камілла"

Торт "Камілла" — це класика морквяного торта. І він точно вам сподобається.

Торт "Камілла" готується без вершкового масла, але смак його виходить просто божественним. У базовому варіанті торт "Камілла" підходить як для сніданку, так і для перекусу, але при бажанні на нього можна одягнути блискучу "вечірню сукню", покривши глазур'ю або шоколадним ганашем, і подати як десерт на святковий стіл. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

Торт "Камілла"

Інгредієнти:

250 г моркви;

200 г цукрової пудри;

150 г борошна;

3 яйця;

50 г кукурудзяного крохмалю;

100 г мигдалевого борошна;

80 г апельсинового соку;

80 г олії насіння;

терта цедра 1/2 апельсина;

1/2 стручка ванілі;

1 пакетик розпушувача;

1 щіпка солі.

Спочатку очистіть морквину картоплечисткою та розріжте її на шматочки. Зберіть їх у блендер і дрібно подрібніть. Додайте олію та профільтрований апельсиновий сік і змішайте все до отримання однорідного крему без надто великих шматочків моркви.

У мисці збийте яйця з цукровою пудрою, насінням ванілі та тертою апельсиновою цедрою. У вас має вийти піниста суміш, яка збільшиться в об'ємі. Додайте мигдалеве борошно та морквяний крем і продовжуйте збивати електричним вінчиком.

Додайте просіяне борошно, кукурудзяний крохмаль і дріжджі. Перемішайте лопаткою до однорідної маси, наприкінці додайте дрібку солі. Вилийте в змащену олією і посипану борошном роз'ємну форму діаметром 22 см і розрівняйте.

Готуйте в розігрітій до 180° духовці приблизно 45 хвилин, перевіряючи готовність зубочисткою, яка має виходити чистою. Якщо поверхня торта занадто сильно підрум'янюється, накрийте її алюмінієвою фольгою. Дістаньте з духовки і дайте торту "Камілла" повністю охолонути перед подачею на стіл. Посипаємо цукровою пудрою за смаком.

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