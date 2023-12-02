Класичний бісквіт: як приготувати ідеальну основу для торта

Бісквіт — це універсальна випічка для тих, хто любить торти.

Related video

Класичний бісквіт, звісно, можна купити. Але приготований самостійно, бісквіт має дуже ніжний смак і легку повітряну текстуру. Він ідеально підходить для приготування торта, але також цілком може бути і самостійним десертом. Просто наріжте корж тонкими скибочками і подавайте його до чаю.

Такий бісквіт навіть можна підсушити в духовці та використовувати пізніше для тирамісу, замінивши ним покупне печиво. Фокус розповість, як його приготувати.

Класичний бісквіт

Інгредієнти

130 г борошна для тортів (або замініть 1/3 об'єму борошна на крохмаль);

170 г + 1 ст. л. цукру;

7 яєць;

дрібка солі.

Розігрійте духовку до 150 градусів. Застеліть форму пергаментом. Просійте борошно, 85 грамів цукру і сіль.

Розділіть яйця на білки та жовтки. Збивайте жовтки в глибокій мисці електричним міксером на високій швидкості 3-5 хвилин, так щоб маса стала світлою і збільшилася в об'ємі.

Помістіть білки у велику миску. Почніть збивати білки міксером на повільній швидкості. Коли на поверхні з'являться бульбашки, додайте 1 ст. л. цукру в центр миски. Знову почніть збивати вже на середній швидкості; збивайте 4-5 хв., щоб маса стала гладкою та блискучою. Збивати треба до твердих піків.

Вилийте збиті жовтки у збиті білки. І акуратно, лопаткою, рухами знизу вгору змішайте жовтки з білками. Посипте масу половиною цукру, що залишився (40-45 г), і знову акуратно перемішайте. Досипте решту цукру і перемішайте.

Наберіть у ложку 1/3 борошняної суміші та всипте в яєчну масу з цукром. Перемішайте максимально акуратною і повторіть процедуру двічі.

Вилийте тісто в незмащену форму, лопаткою злегка розгладьте поверхню.

Випікайте годину, поки поверхня бісквіта не стане золотистою. Не відчиняйте дверцята духовки перші 50 хвилин.

Готовий бісквіт має бути пружним на дотик. Вийміть бісквіт із духовки та залиште остигати.

Проведіть ножем, звільнивши бісквіт із форми. Класичний бісквіт дуже добре зберігається, що дає можливість приготувати його заздалегідь. Щільно оберніть повністю остиглий бісквіт харчовою плівкою і приберіть у холодильник, де він може залишатися свіжим протягом тижня.

Якщо любите торти, спробуйте приготувати дуже смачний кремовий Бостонський торт.