Різдвяний торт: простий рецепт святкового десерту

Різдвяний торт-цуккотто — чудовий десерт, що ідеально підходить для завершення різдвяної вечері з друзями.

Різдвяний торт-цуккотто з рікоттою — це вражаючий десерт, який славиться насиченим і чудовим смаком. І він неймовірно простий у приготуванні. Ця різдвяна версія десерту, явно натхненна традиційним тосканським цуккотто.

Приготований у такий спосіб, він стане чудовим святковим десертом, який можна подати на стіл як альтернативу Панеттоне, або рулету із сухофруктами. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

Різдвяний торт-цукотто

Інгредієнти:

Для крему з рікоти:

175 г рікотти;

70 г маскарпоне;

45 г цукрової пудри;

6 г желатинового порошку;

30 г води.

Для шоколадного ганашу:

200 г темного шоколаду;

250 г свіжих вершків;

40 г сиропу глюкози.

Для бази:

печиво савоярді;

сироп із води та цукру.

У великій мисці змішайте віночком рікотту та цукрову пудру. Додайте маскарпоне і добре перемішайте, поки не отримаєте гладку й однорідну суміш.

Розведіть желатин у теплій воді, а потім додайте невелику кількість нагрітих вершків, щоб желатин повністю розчинився. Додайте цю суміш до крему з рікоти та маскарпоне і ретельно перемішайте.

Напівсферичну алюмінієву форму застеліть харчовою плівкою і вилийте в неї половину крему. Викладіть шар савоярді, злегка просочених сиропом із води та цукру, і залийте вершками, що залишилися. Нарешті, закінчіть іншими савоярді, які стануть основою цуккотто. Перекладіть у морозилку і дайте постояти 6-8 годин.

За годину до того, як цукотто потрібно діставати з холодильника, приготуйте ганаш. Доведіть вершки з глюкозою до кипіння, щоб шоколад залишався рідким. Вилийте його на попередньо подрібнений шоколад і збивайте вінчиком до отримання ідеальної емульсії. Дайте ганашу охолонути, помістивши його в миску, накриту харчовою плівкою.

Розгорніть цуккото і полийте його теплим ганашем, добре розподіливши його по поверхні. Прикрасьте цукровими фігурками і залиште застигати в холодильнику ще на 2-3 години.

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