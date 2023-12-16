Різдвяний торт: простий рецепт святкового десерту
Різдвяний торт-цуккотто — чудовий десерт, що ідеально підходить для завершення різдвяної вечері з друзями.
Різдвяний торт-цуккотто з рікоттою — це вражаючий десерт, який славиться насиченим і чудовим смаком. І він неймовірно простий у приготуванні. Ця різдвяна версія десерту, явно натхненна традиційним тосканським цуккотто.
Приготований у такий спосіб, він стане чудовим святковим десертом, який можна подати на стіл як альтернативу Панеттоне, або рулету із сухофруктами. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.
Різдвяний торт-цукотто
Інгредієнти:
Для крему з рікоти:
- 175 г рікотти;
- 70 г маскарпоне;
- 45 г цукрової пудри;
- 6 г желатинового порошку;
- 30 г води.
Для шоколадного ганашу:
- 200 г темного шоколаду;
- 250 г свіжих вершків;
- 40 г сиропу глюкози.
Для бази:
- печиво савоярді;
- сироп із води та цукру.
У великій мисці змішайте віночком рікотту та цукрову пудру. Додайте маскарпоне і добре перемішайте, поки не отримаєте гладку й однорідну суміш.
Розведіть желатин у теплій воді, а потім додайте невелику кількість нагрітих вершків, щоб желатин повністю розчинився. Додайте цю суміш до крему з рікоти та маскарпоне і ретельно перемішайте.
Напівсферичну алюмінієву форму застеліть харчовою плівкою і вилийте в неї половину крему. Викладіть шар савоярді, злегка просочених сиропом із води та цукру, і залийте вершками, що залишилися. Нарешті, закінчіть іншими савоярді, які стануть основою цуккотто. Перекладіть у морозилку і дайте постояти 6-8 годин.
За годину до того, як цукотто потрібно діставати з холодильника, приготуйте ганаш. Доведіть вершки з глюкозою до кипіння, щоб шоколад залишався рідким. Вилийте його на попередньо подрібнений шоколад і збивайте вінчиком до отримання ідеальної емульсії. Дайте ганашу охолонути, помістивши його в миску, накриту харчовою плівкою.
Розгорніть цуккото і полийте його теплим ганашем, добре розподіливши його по поверхні. Прикрасьте цукровими фігурками і залиште застигати в холодильнику ще на 2-3 години.
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