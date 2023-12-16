Замість салату "Мімоза": як приготувати салат шарами із куркою

Це дуже простий, але дуже смачний салат.

Якщо ви любите листкові салати, що нагадують "Шубу", або "Мімозу", то варто спробувати цей смачний салат із куркою.

Усі інгредієнти викладаються шарами, змащуються майонезом, а зверху салат прикрашається яєчними жовтками та свіжими помідорами. Словом, це смачна альтернатива традиційним святковим салатам, яку варто спробувати. Фокус розповість, як його приготувати.

Багатошаровий салат із куркою

Інгредієнти

картопля — 500 г;

куряче філе — 350 г;

4 яйця;

помідори — 300 г;

свіжі огірки — 250 г;

шинка — 200 г;

твердий сир — 200 г;

майонез — 150 г.

Спочатку підготуйте інгредієнти для салату. Картоплю ретельно вимийте щіткою і відваріть до повної готовності в мундирі. На це піде пів години. Дайте їй охолонути й очистить.

Куряче філе відваріть, або запечіть у духовці, або на сковороді під кришкою.

Яйця зваріть круто. Після закипання, варіть їх не довше 10 хвилин, тоді жовток залишиться яскравим. Охолодіть і очистить. Помідори та свіжі огірки вимийте. Сир натріть на середній або дрібній тертці.

Шинку та куряче філе наріжте маленькими кубиками, огірки — соломкою. Яйця розділіть на білки та жовтки. Картоплю натріть на крупній тертці. Тепер можна починати збирати салат.

Спочатку викладіть терту картоплю на велику плоску тарілку. Обережно утрамбуйте та змастіть невеликою кількістю майонезу. Зверху розподіліть шинку. Також змастіть майонезом.

Далі шарами викладайте огірки, куряче філе та сир, промазуючи майонезом. Утрамбуйте. Змастіть верх і боки салату майонезом. Білки та жовтки окремо подрібніть. Білки розподіліть з боків салату, жовтки — зверху. Знову змастіть майонезом.

Помідори розріжте на половинки, видаліть серединки з насінням. Щільну м'якоть наріжте маленькими кубиками. Розподіліть їх зверху по салату. Приберіть салат у холодильник на 1 годину.

Для цього салату, та й інших салатів із картоплею, варто вибирати картоплю з високим вмістом крохмалю.

Замість курячого філе в цей салат можна додати філе індички або свинячу вирізку.

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