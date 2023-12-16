Як скласти меню і спланувати закупівлю продуктів на Новий рік

Підготовка до будь-якого свята завжди створює додаткові клопоти, а на Новий рік, з яким пов'язано безліч традицій, особливо.

Щоб уникнути невиправданих витрат і непотрібної метушні, заощадити час для відпочинку і все встигнути, потрібно заздалегідь спланувати, як ви зустрічатимете Новий Рік. Про те як скласти новорічне меню, вчасно купити потрібні продукти та спланувати час на готування, розповів "Новорічний портал Year.pp".

Закупівля продуктів перед самим Новим роком може зіпсувати вам усе свято ще до його початку. У цей час у магазинах дуже багато покупців, до кас стоять довгі черги, не завжди вдається знайти потрібні продукти, а часу, щоб шукати їх по всьому місту, вже немає. У підсумку ви витрачаєте на закупівлю більше сил і часу, і потім жертвуєте своїм відпочинком, щоб встигнути приготувати хоча б половину того, що збиралися.

Уникнути подібної ситуації допоможе завчасне планування:

списку гостей;

святкового меню;

необхідних продуктів;

послідовності готування.

Особливих правил, як скласти список гостей, немає. Головне, щоб компанія була вам приємна. Один токсичний гість може зіпсувати свято всім присутнім. Тому не запрошуйте всіх без розбору, нехай компанія буде меншою, але екологічнішою.

Що врахувати при складанні новорічного меню

Поки ви не складете святкове меню, за продуктами йти немає сенсу. Ви обов'язково купите щось зайве, ще щось забудете, а деяких продуктів вам не вистачить і їх доведеться купувати ще раз. У результаті, ви витратите зайві гроші і час, а напередодні Нового року складно сказати, який із цих ресурсів цінніший.

Ще одна перевага завчасного планування — можливість не поспішаючи знайти цікаві рецепти до новорічного столу і навіть спробувати їх приготувати, щоб переконатися, що буде смачно.

Під час планування святкового меню потрібно враховувати кілька чинників:

У новорічну ніч до вас можуть несподівано завітати гості, яких немає в списку. Тому розраховуйте кількість порцій з урахуванням двох додаткових гостей. Визначтеся, скільки грошей ви готові витратити на новорічну вечерю і складайте меню з урахуванням цін на продукти. Врахуйте гастрономічні вподобання гостей: заздалегідь дізнайтеся, чи є в списку запрошених вегетаріанці, діабетики або алергіки, щоб кожен гість міг вибрати страву на свій смак. Визначтеся, скільки у вас є часу на готування. Якщо часу мало, обирайте страви, які можна приготувати заздалегідь або зробити швидко. Обирайте рецепти, які не потребуватимуть пошуку рідкісних інгредієнтів по всіх магазинах міста. Якщо ви регулярно купуєте продукти, то знаєте, що продається в цю пору року на ринках і в супермаркетах у вашому районі. Якщо є сумніви, що вам вдасться знайти потрібний інгредієнт, продумайте, чим можна його замінити. Продумайте, як ви подасте страву на стіл, і який посуд знадобиться для готування. Можливо, потрібно буде щось докупити.

При виборі страв враховуйте традиції або свідомо створюйте свої:

традиційний стіл "як у мами" — олів'є, холодець, шуба, мандарини і шампанське;

меню зі страв якоїсь національної кухні — французької, мексиканської, китайської (буде ідеально, якщо новорічні прикраси будинку продовжать таку національну тематику);

поза традиціями — ви можете вибрати тільки нові рецепти, які раніше у вашій родині не готували (постарайтеся заздалегідь протестувати хоча б кілька страв, щоб підстрахуватися).

У підсумку в якій би тематиці ви не вирішили приготувати новорічну вечерю, у вашому меню мають бути:

холодна закуска;

гаряча закуска;

два салати — один легкий, а другий ситний;

одна гаряча страва, якщо її можуть їсти всі гості, або дві — наприклад, якщо частина гостей не їсть м'ясо;

два десерти з урахуванням смакових уподобань гостей: наприклад, шоколадний торт з алкоголем для дорослих і пряники для дітей, або звичайні солодощі та десерт на стевії для тих, хто не їсть цукор;

головна страва, якою ви хочете здивувати гостей — це може бути навіть знайомий рецепт, але з оригінальною подачею і новорічним оформленням.

Тепер можна вдумливо скласти список продуктів і їхніх альтернатив про всяк випадок.

Які продукти для новорічної вечері можна купити заздалегідь

Задовго до Нового року можна купити більшу частину необхідних продуктів, які довго можуть зберігатися:

заморожені м'ясо та риба;

заморожені овочі, фрукти та зелень;

овочеві, м'ясні та рибні консерви;

алкоголь;

соки, мінеральна вода та інші напої;

витримані сири;

копченості в заводській упаковці;

цукерки;

солона червона риба;

свіжі фрукти, які добре зберігаються (цитрусові, ананаси, зимові яблука);

спеції та прянощі;

бакалія (борошно, крупи, макаронні вироби)

необхідний посуд;

серветки та інші елементи декору для новорічного столу.

Залиште у списку покупок на 30-31 грудня тільки продукти, що швидко псуються:

фермерська або домашня молочка;

швидкопсувні свіжі фрукти (хурма, груші) і зелень;

хліб;

свіжа риба.

Як спланувати готування їжі перед Новим роком

Коли список складено, сплануйте послідовність готування і розпишіть по днях, що ви будете робити.

За день-два до Нового року можна:

спекти коржі для торта;

замочити м'ясо на холодець;

замаринувати м'ясо та рибу;

зварити або запекти овочі для салатів;

зробити домашній майонез.

30 грудня дістаньте заморожені продукти і залиште їх у холодильнику — це найправильніший спосіб розморожування, який дає змогу зберегти смакові якості. Якщо ви готуєте холодець, то краще зробити це саме 30 числа — так він точно встигне застигнути.

Готування 31 грудня розплануйте з урахуванням того, яким стравам потрібно настоятися перед подачею. Наприклад, торт краще зібрати зранку, щоб він просочився, а салати зі свіжих овочів наріжте перед самою подачею на стіл, щоб вони не пустили зайвий сік і не скисли.

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