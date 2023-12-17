Запіканка з брюссельської капусти з беконом за 35 хвилин: швидко та корисно

Запіканка з брюссельської капусти може бути не тільки самостійною стравою, а й чудовим гарніром до м'яса.

Люди, яким не подобається брюссельська капуста, ніколи раніше не куштували цю страву. Коли з'явиться ця сирна запіканка, навіть найвибагливіші їдці не зможуть встояти перед тим, щоб додати у свою тарілку ложку. Ця запіканка з хрустким беконом стане тією стравою, яка здивує ваших близьких і гостей. Рецептом поділилася кулінарка Ліндсі Фагдсон, пише Delish.

Інгредієнти

5 скибочок бекону;

3 столові ложки вершкового масла;

2 невеликі цибулини шалот (подрібненої);

900 г брюссельської капусти, розрізаної навпіл;

дрібка солі;

1/2 чайна ложка каєнського перцю;

200 мл жирних вершків;

100 г тертого сиру чеддер;

100 г тертого сиру грюєр.

Приготування

Крок 1. Розігрійте духовку до 190°С. У великій сковороді, придатній для духовки, на середньому вогні обсмажте бекон до хрусткої скоринки, приблизно 8 хвилин. Викладіть на тарілку, застелену паперовим рушником, потім наріжте.

Крок 2. Поставте чисту сковороду на середній вогонь і розтопіть вершкове масло. Додайте цибулю шалот і брюссельську капусту, приправте сіллю та каєнським перцем. Готуйте, час від часу помішуючи, до готовності близько 10 хвилин.

Крок 3. Зніміть із вогню та полийте густими вершками, потім покладіть зверху сир і бекон.

Крок 4. Запікайте в духовці, поки сир не почне пузиритися, від 12 до 15 хвилин. Якщо сир не золотистий, перемкніть духовку на режим "Смаження" та готуйте ще 1 хвилину.

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