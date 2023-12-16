Швидкий заливний пиріг: рецепт смачної випічки

Такий пиріг — це справжня знахідка для будь-якої господині.

Заливний пиріг виходить дуже ніжний та соковитий. А готувати його дуже просто та швидко. За цим рецептом його готують із консервованою рибою. Але ви можете взяти м'ясо, птицю, чи взагалі зробити начинку собі до смаку, лише тільки з овочів.

Також смакує з грибами, наприклад з печерицями, та твердим сиром. Рецептом поділились на ресурсі cooking_marathon.

Швидкий заливний пиріг

Інгредієнти:⠀

Для тіста:

борошно пшеничне (можна мікс) — 4 ст. л. з гіркою;

яйця — 2 шт.;

кефир — 300 мл;

сіль — до свого смаку.

Для начинки:

цибуля зелена — 1 пучок (можна замінити на шпинат);

яйця курячі (варені) — 3 шт.;

масло (будь-яке — для змащування форми);

сіль — до свого смаку;

консерви-1 банка (можна тунець або сардину у власному соку).

Для початку наріжте зелену цибулю та відварені вкруту яйця, розімніть рибу виделкою. Та готуйте тісто-заливку.

Збийте яйця, кефір та дрібку солі. Потім додавайте просіяне борошно невеликими порціями та перемішайте знов. Тісто готове.

Частину тіста вилийте у форму, викладіть начинку та залийте другу частину тіста.

Поставте форму із пирогом у духовку, розігріту до 180 градусів та випікайте 30 хвилин. Готовність перевіряйте зубочисткою, вона має виходити із середини пирога сухою.

Пиріг готовий. Дістаємо та насолоджуємося. Також смакує охолодженим.

Також ви можете приготувати на десерт класичний торт Захер.